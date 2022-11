Google Pixel 6A, offerta sconvolgente al Black Friday: minimo storico

Di certo non mancano gli smartphone in offerta in questa Black Week di Amazon. Delle tante offerte lanciate nei primi giorni ne sono rimaste poche, ma ancora si trovano delle chicche davvero molto interessanti. Ma bisogna essere molto veloci nell’approfittarne: tra meno di 48 ore l’evento esclusivo di Amazon finirà e anche le scorte stanno terminando. Uno dei dispositivi più interessanti che ancora troviamo in offerta è sicuramente il Google Pixel 6A, uno smartphone che si posiziona in quella particolare fascia di prezzo compresa tra i medio di gamma e i top. Il dispositivo oggi lo troviamo in offerta al prezzo più basso di sempre e a uno dei migliori prezzi di tutto il web grazie allo sconto del 28% che permette di risparmiare più di 130€ sul prezzo di listino.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Per semplificare il concetto, il Google Pixel 6A è la risposta dell’azienda di Mountain View ad Apple e all’iPhone. Lo smartphone di Google è l’unico che permette di vivere una vera esperienza Android senza gli inutili accessori che solitamente vengono aggiunti dai vari produttori. E non solo. È l’unico ad essere veramente ottimizzato per offrire le migliori prestazioni. Non è un caso che questo dispositivo è uno dei più performanti nella sua categoria. E a questo prezzo diventa un vero best buy.

Google Pixel 6A – Grigio

Google Pixel 6A – Verde

Google Pixel 6A: la scheda tecnica

Una scheda tecnica molto equilibrata che strizza l’occhio alle performance e alla qualità dei singoli componenti. Per il Pixel 6A, Google ha voluto fare le cose seriamente, realizzando uno smartphone che non ha paura di sfidare dispositivi molto più blasonati o famosi.

Partiamo dallo schermo. Il Pixel 6A ha un ottimo schermo OLED da 6,1" che lo rende anche molto compatto (stessa diagonale dell’iPhone 13 e dell’iPhone 14, non un caso). La qualità dei colori e delle immagini è molto buona, anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto troviamo il nuovissimo processore Google Tensor prodotto direttamente dall’azienda di Mountain View, anche questa una scelta che lo avvicina molto all’iPhone. Il processore che troviamo a bordo di questo dispositivo è lo stesso presente sul modello Pro, e assicura prestazioni elevatissime. Le app si aprono all’istante, anche grazie al lavoro di ottimizzazione software fatto dagli ingegneri Google.

L’altro punto forte è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un doppio sensore, con quello principale da 12.2MP e quello ultragrandangolare da 12MP. Nonostante i "numeri" facciano pensare l’opposto, le immagini scattate con il Google Pixel 6A sono di una qualità eccellente. Il merito è dell’intelligenza artificiale che ci viene in soccorso, anche nelle foto al buio. E grazie alla tecnologia Real Tone, i colori sono autentici.

Lo smartphone è anche molto resistente, come testimonia la protezione IP67. Google, inoltre, ha lavorato molto anche sul lato privacy per mettere al sicuro i vostri dati e proteggervi da sguardi indiscreti. Il Pixel 6A, come già detto in precedenza, assicura una vera esperienza Android: potete personalizzare il dispositivo in base alle vostre necessità grazie alle tante funzionalità messe a disposizione da Google.

Chiudiamo con la batteria da 4410mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, grazie alle ottimizzazioni del sistema operativo è possibile estendere la durata fino a un massimo di 72 ore. E non manca la ricarica rapida.

Google Pixel 6A in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per uno dei migliori smartphone medio/top di gamma disponibili sul mercato. Oggi troviamo il Google Pixel 6A a un prezzo di 328,60€, il più basso mai fatto registrare su Amazon. Il merito è dello sconto del 28% che fa risparmiare più di 130€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 65,72€ al mese. La disponibilità è immediata, mentre per la consegna bisogna aspettare qualche giorno. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Google Pixel 6A – Grigio

Google Pixel 6A – Verde