Google Pixel 8 al minimo storico: lo sconto è stratosferico

Oggi trovi lo smartphone di Google in offerta con uno sconto del 25% e al prezzo più basso di sempre. Fotocamera con intelligenza artificiale per foto perfette. Ecco quanto costa

Se c’è uno smartphone che in questi ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé, è sicuramente il Google Pixel 8. In un settore sempre più spento con telefoni tutti molto simili tra di loro, Google ha portato una ventata di freschezza. Non lo ha fatto stravolgendo il design, bensì introducendo una novità dal punto di vista tecnologico: l’intelligenza artificiale. Gli algoritmi di IA non sono di certo una novità, ma il modo in cui Google lo ha fatto è una vera rivoluzione. L’intelligenza artificiale è integrata nell’utilizzo dello smartphone ed è sempre pronta ad aiutarti in ogni momento. E la differenza rispetto a un qualsiasi altro telefono è notevole.

Uno smartphone veramente top di gamma e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto eccezionale del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi ben 200 euro e approfitti di una super occasione, potendo dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Tra gli smartphone top di gamma è una delle migliori promo che puoi trovare oggi. Se sei alla ricerca di un telefono con cui puoi fare veramente di tutto e scattare foto con una qualità di livello professionale, questa è l’offerta che non devi farti scappare.

Google Pixel 8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo che non ti lascia scampo: oggi trovi il Google Pixel 8 in offerta con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a 599 euro, con uno sconto su quello di listino di ben 200 euro. Si tratta del minimo storico per questo smartphone top e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il telefono è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Lo puoi anche pagare in 12 rate da 49,92 euro al mese a tasso zero.

Google Pixel 8: la scheda tecnica

Uno smartphone che anticipa il futuro o che molto semplicemente sfrutta al massimo tutto quello che offre il presente. Il Google Pixel 8 non solo stupisce per le caratteristiche tecniche, grazie alla scelta dell’azienda di Mountain View di dotarlo delle migliori componenti del momento. Schermo OLED da 6,2 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende scorrevole nella vita di tutti i giorni. Ottimo processore Tensor G3 realizzato direttamente da Google e ottimizzato appositamente per questo dispositivo e per il sistema operativo Android "puro". A supporto anche 128 gigabyte di memoria interna che non guastano mai.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti del Google Pixel 8. E i motivi sono principalmente due. Il primo: doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel. Il secondo: l’intelligenza artificiale. È soprattutto in questo campo che si comprendono le capacità rivoluzionarie dell’AI. Le foto e i video sono perfetti e sembrano essere scattati/registrati con una fotocamera professionale. L’intelligenza artificiale corregge ogni piccolo errore e offre infinite possibilità per editare gli scatti.

Ma non solo. L’IA la trovi in ogni singola funzionalità, dalle traduzioni in tempo reale fino alla possibilità di cercare un oggetto semplicemente cerchiandolo all’interno di un’immagine. Gli algoritmi di intelligenza artificiale migliorano anche la qualità delle chiamate eliminando tutti i rumori di sottofondo. Insomma, uno smartphone rivoluzionario e che stravolge il modo con cui finora abbiamo utilizzato i telefoni.

