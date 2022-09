Google Pixel 7: ecco il prezzo e quando arriva

Tra pochissimi giorni, Google lancerà finalmente i suoi smartphone top di gamma dle 2022: Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Nell’attesa di assistere al loro arrivo sul mercato, una svista di Amazon US ci informa del prezzo e della data di arrivo sullo store dei due dispositivi. Ecco tutto ciò che sappiamo dei prossimi Google Pixel fino ad ora.

Google Pixel 7: l’errore di Amazon

Sicuramente per un errore, Amazon US ha pubblicato sulle sue pagine il prezzo e il giorno in cui saranno disponibili nuovi smartphone di Google. Il lesto tipster M. Brandon Lee, prima che l’ecommerce si accorgesse della svista e nascondesse la pagina, ha fatto in tempo a scattare uno screenshot della schermata e a condividerlo su Twitter.

Le informazioni contenute confermano che il Pixel 7 standard costerà 599 dollari e che sarà in vendita su Amazon a partire dal 13 ottobre. Il modello scovato è quello con 128 GB di memoria interna e nella tonalità Obsidian.

Ricordiamo che da un annuncio promozionale pubblicato (anch’esso "per sbaglio") la scorsa settimana, è emerso che Google avvierà i preordini dei suoi smartphone il 6 ottobre, mentre una recente indiscrezione ha svelato che il Google Pixel 7 costerà 599 dollari, la stessa cifra indicata su Amazon. Da questo sembra corretto prendere per buono anche l’altro prezzo, quello di Pixel 7 Pro oggetto della stessa indiscrezione dei giorni scorsi: 899 dollari.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: come saranno

Annunciati durante l’evento Google I/O di maggio, i telefoni della nuova gamma Pixel saranno dotati entrambi del processore Google Tensor G2 e dovrebbero essere molto simili alla linea precedente, fatto salvo proprio il chip (il Pixel 6 ha il Tensor G1).

Il Pixel 7 Pro dovrebbe avere un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di storage interno. Sul posteriore, il telefono avrà tre sensori fotografici: uno principale da 50 MP, l’ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 48 MP. La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica a 30 W.

Il Pixel 7 avrà un display OLED FHD+ da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Due i sensori previsti sul retro, il principale da 50 MP e un ultra grandangolare da 12, mentre sulla parte anteriore dovrebbe essere collocata una fotocamera da 11 MP per i selfie. Per questo modello, Google ha pensato ad una batteria da 4.700 mAh con ricarica da 30 W.

Sia il Pixel 7 che il Pixel 7 Pro saranno disponibili nei colori Obsidian e Snow. Tuttavia, entrambi i modelli arriveranno anche in due tonalità esclusive: la versione "Pro" in Hazel, quella standard in Lemongrass.