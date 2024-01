Fonte foto: Google

Google Pixel 8 è l’ultimo smartphone del colosso di Mountain View e già uno dei telefoni più desiderati dagli appassionati di tecnologia.

Parliamo di un prodotto di grandissima qualità, con una scheda tecnica che promette prestazioni da vero top di gamma e tutte le più recenti applicazioni di Google in tema di intelligenza artificiale.

Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon si può acquistare un prezzo davvero irripetibile, che per la prima volta arriva abbondantemente sotto i 700 euro, toccando il minimo storico.

Google Pixel 8 – Google Tensor G3 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8: scheda tecnica

Google Pixel 8 ha un display OLED da 6,2 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 2.000 nit. Sullo schermo troviamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus, ottimo per proteggere lo smartphone da urti e cadute accidentali.

Il processore è un Google Tensor G3 affiancato da un chip di sicurezza Titan M2 (entrambi prodotti da Google), affiancati in questo caso specifico da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 10,5 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, l’Ultra Wide Band, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 4.575 mAh con ricarica via cavo da 24 W e ricarica wireless da 20 W. Il sistema operativo è Android 14 con Google che garantisce 7 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza.

Google Pixel 8: l’offerta su Amazon

Google Pixel 8 è un dispositivo di fascia alta che ha al suo interno buona parte della migliore tecnologia sul mercato, rappresentando la massima espressione di Big G in tema di smartphone.

Parliamo di un device potente, versatile e completamente integrato nell’ecosistema dell’azienda di Mountain View per il quale rappresenta una sorta di "canale preferenziale", garantendo agli utenti l’accesso anticipato a tutte le novità sviluppate dal colosso della tecnologia.

Il prezzo di listino è di 799 euro, non proprio contenuto ma sicuramente giustificabile dalla scheda tecnica di cui sopra. Per le prossime ore, però, grazie a Amazon si può portare a casa il nuovo Google Pixel 8 a 669,90 euro (-16%, -129,10) lo sconto che in molti aspettavamo e che può rappresentare l’occasione perfetta per acquistare uno prodotto di grande qualità a un prezzo che non capita tutti i giorni.

Google Pixel 8 – Google Tensor G3 – Versione 8/128 GB