Google Pixel 8 Pro: cosa sappiamo sul prossimo top di gamma

Google Pixel 8 Pro è sempre più vicino e, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo ottobre. Al momento il colosso di Mountain View non ha ancora rivelato nulla sul suo prossimo smartphone, ma grazie al lavoro dei diversi leaker, tra cui l’indiano Yogesh Brar, è possibile dare uno sguardo all’ipotetica scheda tecnica che mostra un dispositivo con molte affinità col precedente Google Pixel 7 Pro (in foto).

Google Pixel 8 Pro: come sarà

Le prime indiscrezioni sul Google Pixel 8 Pro sono state condivise da Yogesh Brar sul suo profilo Twitter, dove il leaker ha parlato di un display LTPO OLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ (2.992×1.344 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Proprio come accaduto col modello precedente a protezione dello schermo dovrebbe esserci un Corning Gorilla Glass Victus, per tenerlo al sicuro da graffi e rotture accidentali.

Il processore sarà un Google Tensor G3 a cui verrà affiancato un chip per la sicurezza Titan entrambi, come ben noto, sviluppati da Google. A questi si aggiungono 12 GB di RAM e due tagli di memoria 128 e 256 GB, non espandibili.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (probabilmente un Samsung ISOCELL GN2) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 64 MP (forse un Sony IMX787, già visto su Google Pixel 7a) e un teleobiettivo con zoom ottico 5x da 48 MP (con buone possibilità un Samsung GN5, lo stesso dei modelli precedenti).

La fotocamera frontale, invece, sarà da 11 MP (identica alla serie 7). Google Pixel 8 Pro, dovrebbe avere anche un nuovo sensore ToF (Time-of-Flight) che viene utilizzato per l’autofocus e che, stando alle indiscrezioni, sarà ancora più performante.

Ancora incerte le connessioni in dotazione a questo smartphone anche perché non sono ancora disponibili le specifiche tecniche ufficiali del processore Google Tensor G3. Tuttavia è possibile fare delle ipotesi e, trattandosi di uno smartphone dalle grandi potenzialità, ci sarà sicuramente il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3 (o superiore) e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Sarà sicuramente presente anche un chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless.

La batteria sarà da 4.950mAh con ricarica cablata a 27W e ricarica wireless a 23W. Il sistema operativo sarà, naturalmente, Android 14 con i consueti cinque anni di aggiornamenti garantiti da Google per tutti i suoi dispositivi. Stando sempre ai rumor sul web, il Google Pixel 8 Pro dovrebbe avere anche un sensore Melexis MLX90632 che, generalmente, viene utilizzato per rilevare la temperatura corporea e uno scanner di impronte a ultrasuoni che dovrebbe risolvere tutti i problemi lamentati dagli utenti sulla lentezza dei sensori di impronte installati sulla serie precedente. Questo sistema, inoltre, consentirebbe al dispositivo di essere sbloccato anche con le dita bagnate o sporche.

Google Pixel 8 Pro: quanto costerà

Come detto in apertura il Pixel 8 Pro dovrebbe essere presentato ufficialmente in autunno e arrivare sul mercato subito dopo. Difficile al momento fare previsioni sul prezzo anche se è possibile avanzare qualche ipotesi partendo dal costo del precedente Google Pixel 7 Pro, ufficialmente disponibile da ottobre 2022:

Google Pixel 7 Pro – 12/128 GB: 899 euro

Google Pixel 7 Pro – 12/256 GB: 999 euro

Avendo diverse affinità con il modello precedente, anche il nuovo Pixel 8 Pro potrebbe arrivare sul mercato a un prezzo simile o forse leggermente superiore.