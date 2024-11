Google ci aiuterà a cercare su Google

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: silvabom / Shutterstock

Stando ad alcune informazioni condivise da Android Authority, Google sta sviluppando una nuova modalità di ricerca vocale basata sull’intelligenza artificiale destinata alla sua applicazione per device Android.

La notizia in questione proviene da un APK teardown che, essenzialmente, è l’analisi del codice di un pacchetto APK (necessario per installare le app su Android). Un metodo di ricerca interessante che può fare luce sui prodotti futuri di Big G ma che fa riferimento a un codice work-in-progress, del quale non vi sono certezze e che potrebbe non arrivare mai con una release pubblica e restare, dunque, solo una funzione da implementare.

Le nuove funzioni AI di Google

Android Authority, nel codice degli ultimi aggiornamenti dell’app Google su Android (la build beta 15.43.36.28), ha individuato delle stringhe dove l’azienda di Mountain View sta iniziando a delineare la nuova caratteristica.

Stando a quanto riportato sul sito e alla luce di una prima analisi, sembrerebbe che Big G stia implementando una funzione di ascolto potenziata dall’AI che dovrebbe consentire agli utenti di affinare le proprie ricerche aggiungendo domande di follow-up, così da fornire al motore di ricerca informazioni in più su ciò di cui si ha bisogno.

Oltre a questo Android Authority ha individuato, sempre all’interno del codice, una serie di risorse aggiuntive che fanno riferimento ad altre modalità di utilizzo di questa funzione, probabilmente si tratta di impostazioni di ricerca specifiche oppure di collegamenti verso altre applicazioni che potrebbero beneficiare di questa caratteristica.

Al momento non ci sono maggiori informazioni al riguardo ma, quando e se la ricerca vocale AI sarà pronta per la release ufficiale, dovrebbe fare la sua comparsa sia all’interno dell’applicazione di Google per Android e sia tramite il widget Google Search posizionato all’interno della home page dello smartphone.

Quando arrivano le nuove funzioni di ricerca vocale AI

Come già detto, stando a quel che si evince dalle linee di codice esaminate, la ricerca vocale AI è ancora in fase embrionale e Google sta cominciando l’implementazione delle prime stringhe all’interno dell’applicazione, senza permettere ancora l’accesso al microfono e a Internet.

È bene, dunque, prendere questa informazione con le dovute accortezze e trattarla per quello che è al momento: un’idea che il colosso della tecnologia sta cercando di inserire all’interno di Android ma che, di fatto, è ancora solo un riferimento alla cosa. Insomma, c’è ancora molto lavoro da fare e buona parte delle probabili azioni chiave dell’impostazione non sono ancora state sviluppate.

Difficile, quindi, ipotizzare i tempi di arrivo e molto dipenderà dai primi test che l’azienda effettuerà che decideranno effettivamente se la ricerca vocale AI sarà implementata nelle prossime beta o se, invece, resterà uno dei progetti iniziati e poi accantonati.