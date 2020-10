Google Tv, l'app che collega Netflix, Prime Video e YouTube

Google TV è la nuova app della grande G per la visione di servizi streaming online direttamente sulla tv di casa propria. L’applicazione, lanciata solo negli ultimi giorni, sarà disponibile sulla nuova Chromecast, che per l’occasione sarà ribattezzata con il nome di “Chromecast con Google TV” e permetterà di navigare tra film e serie tv delle principali piattaforme.

Come funziona Google TV? Come già anticipato, il nuovo prodotto di Mountain View avrà un’interfaccia personalizzata che fungerà principalmente da raccordo per gli utenti tra le varie sottoscrizioni disponibili. Con un solo strumento e grazie a un telecomando con controllo vocale collegato al nuovo dongle Chromecast, basterà nominare un titolo per poterlo visionare senza dover scartabellare tra le molteplici proposte disponibili. Per una maggiore praticità, sul piccolo controller in dotazione saranno già disponibili i tasti per l’accesso diretto a Netflix e YouTube, eliminando così di fatto la necessità di ricercare le due app tra quelle disponibili per Android TV OS, oltre 6.500 tra cui Prime Video, Disney+ e molte altre.

Google TV: ricerca dei contenuti più semplice

Tra le potenzialità della nuova app spicca la possibilità di tenere traccia dei contenuti che si vuole guardare, senza dunque dover creare liste su ognuno dei servizi di streaming a cui si è abbonati. A fare da memoria virtuale è la Watchlist che, andando oltre i confini delle applicazioni, funge da promemoria super partes multipiattaforma.

Infatti, Watchlist non è disponibile solo da Google TV ma anche dalla ricerca di Google da telefono e computer, in modo da tenere sempre sotto mano l’agendina virtuale per i contenuti.

Chromecast con Google TV: caratteristiche e funzionalità

Dal punto di vista della qualità video, Big G non è scesa a compromessi. La nuova chiavetta Chromecast con Google TV è in grado di mostrare sulla propria TV, attraverso una connessione tramite porta HDMI, contenuti ad altissima risoluzione fino a 4K HDR. Per chi punta anche al design, la nuova chiavetta con telecomando sarà disponibile in tre colori diversi, Snow (bianco), Sunrise (rosa) e Sky (azzurro).

Altra caratteristica di Google TV, non strettamente collegata alla riproduzione video ma all’integrazione dei prodotti dell’azienda è la possibilità di interagire con Google Assistant, per un controllo totale di tutti i device compatibili presenti in casa.

Google TV: quando sarà disponibile in Italia

Il lancio sul mercato italiano di Google TV e della nuova Chromecast con Google TV è previsto per il 15 ottobre, al prezzo di vendita di 69,99 euro. In molti hanno commentato questo prezzo, ritenendolo eccessivamente alto.