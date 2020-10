Gossip Girl: tutte le anticipazioni sull'atteso sequel

Gossip Girl è la serie tv cult andata in onda a partire dal 2007 che, per diversi anni, ha tenuto incollata allo schermo una grossa fetta di pubblico. A distanza di dodici anni, la Hbo ha ordinato un sequel provocando l’entusiasmo di tanti giovani.

Saranno in tutto 10 episodi ambientati circa 10 anni dopo gli eventi della trama madre. Non ci saranno i vecchi personaggi, come Serena van del Woodsen, Blair Waldorf o Chuck Bass, ma un cast completamente nuovo che si muoverà in una New York profondamente mutata, dominata dalle nuove tecnologie e dai social network. Il sequel del famoso teen drama avrà quindi una connotazione più seria e critica rispetto a quello passato? Secondo alcune indiscrezioni si parlerà di dipendenza dai social e di cyberbullismo, importanti temi sociali del momento. I protagonisti saranno sempre alcuni adolescenti della Upper East Side. Finora si conoscono pochi dettagli sullo show, tra cui la trama, il cast e la presunta data di uscita.

Gossip Girl: trama del sequel

I creatori del sequel saranno gli stessi della serie tv madre e rivestiranno anche il ruolo di produttori. Josh Schwartz e Stephanie Savage saranno impegnati nella scrittura delle puntate insieme allo showrunner Joshua Safran. La trama è ambientata ben 10 anni dopo le vicende dell’originale Gossip Girl.

La trama ruota attorno ad un gruppo di ragazzi che studiano presso la prestigiosa Constance Billard School. Comunicano tramite smartphone e usano continuamente piattaforme come Twitter, Facebook e altre e tramite queste si scambiano notizie e pettegolezzi sulla scuola e altri ambienti che frequentano. Siamo quindi davanti ad una società evoluta rispetto a quella della trama originale.

Sembra che stavolta non ci sarà una nuova blogger che controlla le vite di tutti, ma si parlerà di un mondo in cui, tramite il proprio telefono e una connessione, tutti possono essere dei “Gossip Girl”.

L’ideatore Joshua Safran ha descritto così la nuova serie tv: “Mostrerà il mondo come appare oggi, da un mondo da cui provengono ricchezza e privilegi e come vengono gestiti“.

Cast del nuovo Gossip Girl

Tornerà Kristen Bell, la voce narrante della misteriosa ragazza che ha accompagnato anche i protagonisti delle vecchie puntate. Questo è un importante filo conduttore rispetto all’originale che la produzione ha deciso di portare anche nel nuovo show.

A parte questo, il cast sarà composto da nuovi personaggi e, per volere dei creatori, sarà inclusivo. Joshua Safran: “Questa volta i protagonisti non sono tutti bianchi e alcuni appartengono alla comunità LGBTQ“.

Finora sappiamo che nel cast troveremo Emily Alyn Lind, che ha già partecipato a Doctor Sleep, Whitney Peak, Johnathan Fernandez ed Eli Brown. Ci saranno anche alcuni attori meno conosciuti come Tavi Gevinson, Savvanah Smith, Jordan Alexander, Adam Chanler-Berat e Zion Moreno. Non sappiamo ancora quali saranno i loro ruoli.

Secondo Deadline, Alyn Lind vestirà I panni di Audrey, un’adolescente che da anni fa coppia con il suo ragazzo ma che nella serie inizia a volere esplorare il mondo. Sicuramente le storie saranno quelle tipiche dei teen drama: si parlerà di amore, amicizie e altri problemi adolescenziali.

Purtroppo, non si sa ancora se nel cast ci saranno gli attori della serie originale, ma non si escludono sorprese in tal senso.

Quando uscirà il sequel di Gossip Girl

Le riprese sarebbero dovute iniziare a marzo, ma sono state rimandate a causa della pandemia che ha colpito duramente anche gli Stati Uniti. Secondo nuove indiscrezioni, i lavori riprenderanno nel mese di ottobre e si svolgeranno tra Los Angeles, New York e Vancouver.

Se tutto andrà come previsto, le nuove puntate di Gossip Girl usciranno nel 2021 ma non si sa ancora quale piattaforma si aggiudicherà lo streaming in Italia. Attualmente le 6 stagioni della stagione madre sono disponibili su Netflix.