Grey's Anatomy, è il momento dell'addio

È successo con Regé-Jean Page, indimenticato duca di Hastings in Bridgerton, ma anche con Rick Grimes, sceriffo protagonista di The Walking Dead. Quando un personaggio particolarmente amato o centrale nella trama di una serie esce definitivamente di scena, qualcosa cambia per sempre. A maggior ragione se sono trascorsi anni o decenni. È anche il caso di Ellen Pompeo, l’attrice che da ormai vent’anni presta il volto a Meredith e che sta per salutare Grey’s Anatomy (la diciannovesima stagione è fuori da novembre su Disney+).

Ellen Pompeo lascia la serie: quando

L’addio di Ellen Pompeo non è inaspettato: era stato annunciato ormai da diverso tempo. Non è nemmeno un distacco drastico o clamoroso, a dire la verità: l’attrice infatti smette di essere series regular, cioè non comparirà più in ogni episodio e non sarà più la protagonista, ma tornerà sicuramente in qualche episodio in futuro. Nonostante questo, l’addio di Pompeo fa notizia: l’attrice non solo è diventata famosa grazie a Gray’s Anatomy, ma ne è stata anche, per diciannove stagioni, il volto più riconoscibile e la colonna portante.

Il network statuntense Abc ha diffuso negli scorsi giorni un video per annunciare l’imminente saluto: avverrà nel sesto episodio, in onda il 23 febbraio. Nel corso della puntata Meredith Grey saluterà i colleghi e il Seattle Grey Sloan Memorial Hospital per trasferirsi a Boston. Come detto, Meredith potrebbe comunque tornare negli episodi successivi, ma senza regolarità. Per il momento, insomma, lo staff dell’ospedale (che in questa stagione si è arricchito con cinque nuovi specializzandi: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis) dovrà andare avanti da solo. Quel che è certo è che, con o senza Meredith, i protagonisti continueranno ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte, cercano conforto l’uno nell’altro e creando spesso legami più forti di una semplice amicizia.

I motivi dell’addio

Non è la prima volta che il pubblico della serie fa i conti con qualche uscita di scena scioccante. Tra le tante, è impossibile dimenticare quella del dottor Derek Shepherd, che alla fine dell’undicesima stagione (uscita nel 2015) resta coinvolto in un incidente stradale. L’attore Patrick Dempsey aveva motivato la sua uscita dal cast dicendo che desiderava orientarsi verso nuove occasioni professionali ed era poi tornato come guest star nella diciassettesima stagione.

Anche in questo caso, è stata l’attrice Ellen Pompeo a decidere di "allentare la presa" sulla serie per il desiderio di dedicare più tempo a sé stessa. A quanto sembra, i continui aumenti di cachet non sono bastati a farle cambiare idea: Pompeo già dal 2017 è una delle attrici più pagate al mondo.