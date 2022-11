I migliori aspirapolveri

Un elettrodomestico che oramai è di fondamentale importanza nella vita di tutti i giorni è l’aspirapolvere. Permette di pulire l’abitazione in pochissimo tempo e di raccogliere tutto lo sporco che si accumula negli angoli e sul pavimento. Sul mercato se ne trovano oramai di tutti i tipi: scope elettriche, aspirapolvere senza fili, aspirapolveri robot. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato cinque tra i migliori aspirapolvere a traino disponibili sul mercato. Si differenziano tra di loro per tecnologie e per prezzo: alcune hanno il sacco dove raccogliere la polvere, altre hanno un comodo contenitore che si può svuotare in pochissimo tempo. Ecco quali sono.

L’aspirapolvere Hoover Breeze assicura la massima pulizia con il minimo sforzo. Ha dimensioni piuttosto compatte e può essere trasportato abbastanza facilmente da una parte all’altra dell’abitazione grazie alla comoda maniglia presente sulla base. Il dispositivo utilizza la tecnologia ciclonica che garantisce un’elevata potenza di aspirazione anche per lunghi tratti e non necessita di tantissima manutenzione dei filtri. All’interno è presente anche un filtro HEPA che riesce a filtrare il 99,98% delle sostanze tossiche, ideale per chi soffre di allergie. Nella confezione sono presenti alcuni accessori che rendono l’aspirapolvere molto versatile: oltre alla classica spazzola, ne troviamo una dedicata al parquet con morbide setole naturali che non graffiano il pavimento; una spazzola per accogliere i peli degli animali e una a pennello per raccogliere lo sporco presente negli angoli. Tutta la polvere si accumula nell’apposito contenitore che si estrae molto facilmente e che si svuota in pochissimi minuti.

L’aspirapolvere con traino Philips 2000 si contraddistingue per un’elevata potenza di aspirazione grazie alla presenza di un motore da ben 850W. La tecnologia PowerCyclone4 accelera il flusso d’aria mantenendo sempre la massima potenza e riuscendo a separare la polvere dall’aria. L’elettrodomestico Philips utilizza anche un sistema di filtraggio avanzato (Super Clean Air) in grado di raccogliere il 99,9% della polvere presente in casa, anche le particelle più piccole che non si vedono a occhio nudo. La spazzola multiuso permette di passare dai tappeti al pavimento con un semplice gesto: basta premere il pedale presente sulla parte superiore della spazzola. Tutta la polvere si accumula nell’apposito contenitore che può essere svuotato con una sola mano per ridurre al minimo le nubi di sporco. Nella confezione è presente anche una bocchetta a lancia per raggiungere gli angoli più difficili.

L’aspirapolvere Miele Classic C1 Junior ha dimensioni molto compatte e pesa poco meno di 6 chilogrammi. Può essere trasportata facilmente di stanza in stanza grazie alle rotelle a un sistema di blocco che assicura che la bocchetta, il tubo e la maniglia non si allentino mentre si sta pulendo l’abitazione. Il potente motore assicura standard di pulizia piuttosto elevati e bastano pochi minuti per aspirare tutta la polvere presente sul pavimento. La potenza di aspirazione può essere anche regolata elettronicamente tramite una manopola presente sulla scocca. Tutto lo sporco raccolto si accumula nei pratici sacchetti Miele HyClean, realizzati in una maniera particolare che non permette alla polvere di non fuoriuscire. Nella confezione troviamo anche tanti accessori: una bocchetta per la tappezzeria, una per fessure e una spazzola multiuso.

Come si può intuire dal nome, l’aspirapolvere Electrolux Animal 600 è pensata per tutti coloro che in casa hanno un animale domestico e che hanno difficoltà nel raccogliere i peli che si depositano sui divani, sui mobili e sul pavimento. Grazie alla presenza di un kit apposito e di una spazzola a forma di becco, l’aspirapolvere Electrolux ti aiuta a "eliminare" tutti i peli dei vostri animali che si nascondono tra i cuscini e sui tappeti. Nella confezione è presente anche la spazzola PartettoPro per superfici dure come parquet e marmo, una spazzola multifunzione e un beccuccio con setole per la pulizia di mobili imbottiti, tende, battiscopa e scaffali. L’aspirapolvere utilizza la tecnologia ciclonica e garantisce un’ottima pulizia di tutta l’abitazione. Il design compatto e le ruote gommate di grandi dimensioni permettono di girare tutta l’abitazione senza troppi problemi. Infine, utilizza un filtraggio a sei fasi che cattura fino al 99,99% delle micropolveri più grandi di 1 micrometro.

L’aspirapolvere a traino Rowenta Silence Force 5 combina ottime performance, un motore ad alta potenza con un’estrema silenziosità durante l’utilizzo. La potrai passare a qualsiasi ora del giorno senza disturbare i tuoi vicini. L’aspirapolvere dispone della nuova spazzola POWER AIR a due posizioni che assicura le migliori prestazioni su tutte le superfici e filtra il 99,98% della polvere, anche grazie alla tecnologia ciclonica. Nella confezione è presente anche un kit pensato per i nostri amici animali e che permette di aspirare facilmente i peli che si depositano su mobili, tappeti e divani. Grazie alle dimensioni compatte, a un filo della corrente molto lungo e a ruote di grandi dimensioni può essere trasportata con grande facilità. L’ampio contenitore per la polvere è di facile pulizia e lo si può svuotare in pochissimi minuti. Nella confezione sono presenti più accessori che si adattano a tutte le situazioni.

