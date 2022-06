I migliori campanelli smart

Una delle ultime novità in fatto di domotica e di sicurezza sono i campanelli smart, dispositivi che si integrano alla perfezione con la smart home e che permettono di rispondere al videocitofono direttamente dallo smartphone. Ma fungono anche da dispositivo di sicurezza e ti avvertono con una notifica se qualcuno si sta avvicinando di soppiatto verso la propria abitazione. Oramai sempre più aziende stanno investendo in questo nuovo settore e sul mercato si trovano campanelli smart molto diversi tra di loro, sia per funzionalità offerte sia per prezzo. In questa guida all’acquisto noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori videocitofoni smart per rapporto qualità-prezzo: ecco quali sono.

Blink Video Doorbell

Il campanello Blink Video Doorbell è uno degli ultimi lanciati sul mercato. I prodotti Blink fanno parte della grande famiglia di dispositivi per la smart home di Amazon ed è un’azienda specializzata appositamente sulle telecamere di sicurezza. Il Blink Video Doorbell ha dimensioni piuttosto contenute e si monta molta facilmente. Funziona sia da solo, sia collegandolo a un impianto già esistente. La telecamera offre immagini in alta definizione (1080p) sia di giorno sia di notte grazie agli infrarossi. Non manca l’audio bidirezionale con il quale poter parlare con le persone che suonano il campanello.

Ogni volta che una persona si avvicina alla propria abitazione, il campanello invia una notifica sullo smartphone oppure sullo smart speaker Echo. La configurazione del dispositivo è molto veloce e bastano pochissimi minuti per cominciare a utilizzarlo. Non bisogna collegarlo nemmeno all’impianto elettrico perché funziona con due batterie AA e l’autonomia è davvero considerevole. Essendo un dispositivo Amazon è compatibile con Alexa. Le riprese possono essere salvate sul cloud Blink (ma bisogna avere un abbonamento), oppure localmente utilizzando una chiavetta USB o il Sync Module 2, accessorio pensato appositamente per questo dispositivo.

Ring Video Doorbell

Ring Video Doorbell è un videocitofono smart con funzionalità avanzate per la rilevazione del movimento. Anche Ring è un’azienda che fa parte della famiglia Amazon ed è specializzata nei prodotti per la sicurezza: oltre ai videocitofoni realizza anche allarmi intelligenti che possono essere controllati da remoto tramite smartphone. Il campanello ha una telecamera integrata con immagini a 1080p e una visione notturna più limpida rispetto ai videocitofoni normali. Tramite Ring Video Doorbell è possibile vedere, ascoltare e parlare con chiunque suoni o si avvicini al campanello utilizzando lo smartphone, il computer o il tablet. Il tutto avviene tramite la piattaforma Ring.

L’installazione è molto semplice e bastano pochissimi minuti per montarlo (lo si può collegare anche all’impianto esistente per avere corrente continua, oppure inserire due batterie AA) e configurarlo, collegandolo alla rete Wi-Fi domestica. Essendo della famiglia Amazon è compatibile con Alexa e con tanti dispositivi per la smart home, compresi gli smart speaker Amazon Echo. Tra le varie funzionai disponibili troviamo Live View che permette in ogni istante di controllare cosa avviene intorno alla nostra abitazione tramite l’app, e anche l’audio bidirezionale.

Google Nest Doorbell

Quando si parla di smart home e di sicurezza non può mancare un dispositivo prodotto da Nest, azienda di proprietà di Google. Google Nest Doorbell è un videocitofono top di gamma che ci aiuta a controllare chi si avvicina alla nostra abitazione e che è facile da montare e configurare. La telecamera posta sul citofono offre immagini chiare e in alta definizione, e grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale è in grado di riconoscere persone, pacchi, animali, veicoli e ti avvisa in tempo reale se sta succedendo qualcosa vicino alla porta di casa. Inoltre, se non siamo in casa è possibile rispondere da remoto con lo smartphone e lasciare un avviso a chi ha suonato. Grazie all’HDR le immagini sono nitide anche in condizioni di contrasto elevato, mentre la visione notturna è molto utile quando è buoi pesto.

Non ha bisogno della corrente per funzionare, grazie alla presenza della batteria che lo alimenta e ne assicura un’autonomia prolungata. Montare e configurare il campanello è molto semplice e bastano veramente cinque minuti. Nel caso in cui non funzioni il Wi-Fi, il videocitofono smart registra gli eventi per un’ora e possiamo rivedere cosa è successo. Essendo un prodotto dell’azienda di Mountain View, è compatibile con Google Assistente.

Arlo Video doorbell

Arlo Video Doorbell è un videocitofono smart con funzionalità avanzate per la sicurezza, come ad esempio una sirena che si attiva se nota qualcosa di anomalo. Rispetto ad altri citofoni intelligenti, Arlo Video Doorbell deve essere collegato all’impianto elettrico per funzionare, dato che non è alimentato da una batteria. Il montaggio e la configurazione sono comunque molto semplici e bastano 20-30 minuti per completare il tutto.

La qualità del campanello intelligente di Arlo è molto elevata: le immagini sono in altissima definizione (1080p) e la telecamera ha un angolo di visione di 180 gradi con proporzioni 1:1 per coprire una zona ampissima. Quando qualcuno suona alla porta, arriva direttamente una chiamata sul proprio smartphone e se non siamo in casa possiamo rispondere da remoto oppure attivare dei messaggi pre-impostati che rispondono al posto nostro. Se, invece, la telecamera nota qualche movimento anomalo, veniamo avvisati tramite una notifica in modo da controllare lo stream live sull’app dello smartphone. La telecamera è anche in grado di capire se si tratta di un essere umano, di un pacco, di un animale oppure di veicolo.

Netatmo Campanello Intelligente

Il videocitofono di Netatmo è un dispositivo avanzato che non richiede abbonamenti extra per il salvataggio delle immagini. Infatti, è presente uno slot per la scheda microSD dove salvare i video in locale ed è possibile rivederli in qualsiasi momento. Il videocitofono si collega direttamente all’impianto elettrico di casa e può anche sostituire il vecchio campanello presente sulla porta. Una volta installato ti avverte con una notifica sullo smartphone se qualcuno ha suonato o se qualcuno si aggira nei paraggi. In qualsiasi momento possiamo rispondere direttamente dall’app anche se non siamo in casa e dare istruzioni se devono lasciare dei pacchi.

Grazie alla visione notturna, il campanello funziona anche di notte e permette di controllare se qualche malintenzionato è nei paraggi. Grazie alla certificazione IP44, il campanello smart di Netatmo resiste anche alle intemperie.

