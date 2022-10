I migliori powerbank

C’è un accessorio per lo smartphone che si rivela utilissimo quando siamo in viaggio o fuori per una riunione di lavoro e non abbiamo la possibilità di ricaricare il nostro smartphone. Stiamo parlando del power bank, una batteria portatile che permette di ricaricare smartphone, cuffie e altri dispositivi tecnologici anche se non abbiamo il caricatore o una presa a disposizione. Oramai i power bank sono diventati accessori di utilizzo comune e uno dei motivi del loro successo è il prezzo alla portata di tutti. Ma come è successo per tanti altri prodotti, anche tra le batterie portatili sono stati lanciati dei modelli con funzionalità extra e ottime caratteristiche. Ad esempio, alcuni power bank supportano anche la ricarica wireless di ultima generazione. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato cinque tra le migliori batterie portatili disponibili sul mercato.

A ADDTOP Powerbank 26800mAh

Questo powerbank si contraddistingue per la batteria di grandi dimensioni che permette di ricaricare il proprio smartphone almeno per 5-6 volte. L’accumulatore di energia è da ben 26800mAh e ha ben quattro porte USB per ricarica contemporaneamente fino a quattro dispositivi. Non solo smartphone, ma anche cuffie Bluetooth, fotocamere e altri dispositivi elettronici. Il powerbank ADDTOP ricarica fino a un massimo di 18W e permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora (l’esempio è su un normale smartphone con batteria da 4500mAh). Sulla scocca è presente anche un piccolo schermo LCD che mostra la carica residua della batteria portatile. Per ricaricare il power bank basta collegarlo a un normale caricatore (ci vogliono diverse ore per arrivare al 100%).

Powerbank Solare 26800mAh

Non tutti i powerbank sono uguali. Ce ne sono alcuni che si ricaricano utilizzando anche la luce solare. Il merito è di un mini-pannello solare presente sulla scocca che "cattura" i raggi solari e li trasforma in energia. Logicamente questa funzione può essere utilizzata solamente all’aperto (è anche impermeabile). Tra i power bank solari troviamo questo modello con una batteria da 26800mAh che permette di ricaricare il proprio smartphone per almeno 5-6 volte. Il power bank solare ha due uscite per ricaricare dispositivi e le possiamo utilizzare anche contemporaneamente. Supporta smartphone, tablet, iPad, cuffie e action cam. Per controllare la carica residua della batteria portatile sono presenti quattro indicatori LED sulla scocca (25-50-75-100% di autonomia). Le dimensioni sono piuttosto contenute e lo si può portare tranquillamente in borsa o in tasca.

LEO WAY Solare Power Bank 36000mAh

La batteria portatile LEO WAY è un piccolo concentrato di tecnologia. Infatti, non solo dispone di un pannello solare sulla scocca per ricaricarsi, ma supporta anche la tecnologia wireless per ricaricare gli altri dispositivi. Il pannello solare è molto utile per sfruttare l’energia del sole e aumentare l’autonomia del power bank senza utilizzare l’elettricità. La ricarica wireless, invece, ci salva nel caso in cui dimentichiamo il filo del caricatore: basta poggiare lo smartphone o le cuffie Bluetooth sul power bank e il gioco è fatto. La batteria ha una capienza di ben 36.000mAh, carica sufficiente per ricaricare il proprio dispositivo almeno 7-8 volte. È in grado di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente grazie alle diverse porte USB presenti sulla scocca. È anche impermeabile, ignifugo e resistente alla polvere. Il power bank ideale per chi ama l’avventura e non vuole restare senza energia.

Anker PowerCore Magnetic 5K

Se siete alla ricerca di un battery pack dalle dimensioni contenute e che possa collegarsi magneticamente allo smartphone, questo modello di Anker fa al caso vostro. Si tratta di una batteria portatile dalle dimensioni mini e pensata appositamente per chi è sempre in viaggia. Ha una capienza di 5.000mAh e assicura una carica extra al vostro smartphone o al tablet. Grazie alla ricarica wireless e alla funzione magnetica, lo si può attaccare al retro del dispositivo e metterli entrambi in tasca. Il power bank ha anche uno stand pieghevole per posizionarlo sul tavolo e utilizzarlo mentre si gioca o si guarda un film sul proprio smartphone. Sulla scocca sono presenti anche quattro indicatori luminosi per capire la carica residua.

Samsung EB-U3300XJEGEU

Per una ricarica veloce è necessario avere anche un power bank con tecnologia ad hoc. Come ad esempio questo battery pack di Samsung da 10.000mAh che supporta la tecnologia Super Fast Charging da 25W. Permette di ricaricare il proprio smartphone fino a due volte e grazie alle dimensioni contenute può essere portato in borsa senza troppi problemi. Supporta anche la ricarica wireless Qi ed è compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Sulla scocca troviamo anche quattro indicatori luminosi che segnalano la ricarica residua. Il power bank ideale per chi è sempre di fretta e vuole una ricarica rapida.

