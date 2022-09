Le migliori prese smart

L’ultima frontiera per risparmiare sulla bolletta della corrente sono le prese smart che permettono di controllare i consumi e anche l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici da remoto. Uno dei grandi vantaggi delle prese smart è che costano relativamente poco, sono un bene durabile e sono compatibili con la maggior parte dei sistemi per la smart home. Google Home, Alexa, HomeKit di Apple, è possibile controllarle con la propria voce o da remoto in tantissimi modi. E, logicamente, anche con l’app per lo smartphone dello stesso produttore. Sul mercato oramai si trovano tantissime prese smart, tutte molto valide e con prezzi accessibili. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionate cinque che si differenziano per alcune caratteristiche tecniche e per gli assistenti vocali supportati: ecco quali sono.

TP-Link Tapo P110

La presa smart TP-Link P110 è un modello economico adatto per qualsiasi scopo e con funzionalità avanzate. La configurazione è molto semplice: basta collegarla alla presa esistente, aprire l’app di Tapo sul proprio smartphone e iniziare la procedura guidata. In pochi minuti si connette alla rete Wi-Fi domestica ed è possibile iniziare a controllare la presa intelligente da remoto o tramite i comandi vocali. La TP-Link P110, infatti, supporta sia Google Home sia Alexa e permette di gestire qualsiasi elettrodomestico collegato alla presa. Una delle funzionalità più utili è il monitoraggio in tempo reale dei consumi, in modo da capire quale è l’elettrodomestico che assorbe più energia. In questo modo è possibile escogitare delle contromisure efficaci. È possibile programmare la smart plug per impostare l’accensione o lo spegnimento degli elettrodomestici in qualsiasi momento, basta utilizzare l’app dello smartphone. Il carico massimo è di 3680W e 16A.

Tp-Link Tapo P110

Amazon Smart Plug

Amazon Smart Plug è la presa intelligente prodotta direttamente dal colosso dell’e-commerce. Come tutti i dispositivi realizzati da Amazon è compatibile esclusivamente con Alexa ed è facile da configurare. Bisogna avviare l’app di Alexa sullo smartphone e attivarla tramite un semplice comando vocale. Nel giro di pochissimi minuti si connette alla rete Wi-Fi di casa e la si può utilizzare per gestire i vari dispositivi ed elettrodomestici. L’Amazon Smart Plug rende intelligenti anche gli elettrodomestici che non lo sono: infatti collegandoli alla presa si può decidere quando accenderli o spegnerli direttamente dallo smartphone o con un comando vocale. Si può programmare l’accensione di luci, macchine del caffè, televisori e anche della lavatrice. La presa smart di Amazon è pensata appositamente per gli umani: facile da utilizzare, zero fatica e soprattutto zero stress.

Amazon Smart Plug

Meross Presa Intelligente

Altra presa smart con un buon rapporto qualità-prezzo è quella di meross: offre tutte le funzionalità principali ed è anche molto semplice da configurare e da utilizzare. Per la configurazione il procedimento è semplice e avviene all’interno dell’app dello smartphone. Per utilizzarla, invece, ci sono diversi modi: comandi vocali o sempre tramite l’applicazione. È compatibile con Google Home, Alexa e SmartThings. Una delle funzionalità più utili è quella timer: è possibile impostare l’accensione e lo spegnimento della presa smart (e di conseguenza degli elettrodomestici collegati) in qualsiasi momento. Ed è anche possibile creare delle routine quotidiane, in modo da non doverle impostare giorno per giorno. Si può controllare in tempo reale il consumo di energia e analizzare lo storico, per capire come risparmiare. Carico massimo di 3840W e 16A.

Meross Presa Intelligente

SONOFF S26R2TPF-DE 16A

La presa Wi-FI temporizzata prodotta da Sonoff è un’altra valida alternativa tra quelle che troviamo sul mercato. Molto facile da utilizzare e da configurare grazie all’app disponibile per lo smartphone. Inoltre, ha un pulsante sulla scocca con il quale accenderla e spegnerla in modo manuale. La presa intelligente si collega anche ad altre prese di Sonoff in modo da poterle controllare tutte con un semplice comando vocale o utilizzando l’app per lo smartphone. È possibile impostare degli orari di accensione e di spegnimento della smart plug in modo da tenere sempre sotto controllo i consumi e risparmiare sulla bolletta della corrente. È compatibile con Google Home e con Alexa. Supporta un carico massimo fino a 16A in modo da collegare anche gli elettrodomestici più energivori.

SONOFF S26R2TPF-DE 16A

BIRBY® Multi Presa

Spesso avere solamente una presa smart non basta. E per questo motivo è utile avere anche una ciabatta intelligente in casa, come questo modello prodotto da Birby. Si tratta di una ciabatta con 3 prese per la corrente e 4 porte USB per ricaricare anche smartphone, tablet, computer senza occupare uno spazio con il caricatore. La configurazione è molto semplice e avviene tramite l’app per lo smartphone: in poco più di cinque minuti si connette alla rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio e la si può controllare da remoto. È compatibile con Google Home e con Alexa. Grazie all’applicazione è possibile spegnerla e accenderla in qualsiasi momento per gestire in modo intelligente tutti gli elettrodomestici presenti nella propria abitazione.

BIRBY® Multi Presa