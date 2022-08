Le migliori soundbar

Tra i diversi accessori utili per il televisore, ce ne è uno che negli ultimi anni ha conquistato sempre maggior spazio, fino a diventare quasi imprescindibile. Stiamo parlando delle soundbar, periferiche che si collegano al TV in diversi modi (wireless, Bluetooth, cavo audio ottico) e che migliorano l’audio dei contenuti che stiamo ascoltando. Possiamo definirle abbastanza chiaramente come delle casse esterne che vanno a sostituire gli altoparlanti presenti sui televisori e che, come sappiamo molto bene, offrono un suono di pessima qualità. Grazie alla soundbar cambia completamente l’esperienza di visione, con qualsiasi tipo di contenuto, sia esso film, serie TV, videogame o sport. Di soundbar sul mercato oramai ne troviamo tantissime, ognuna con le proprie caratteristiche e funzionalità. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionate cinque che si differenziano per fascia di prezzo.

TCL TS3100

Se non avete molto spazio per posizionare una soundbar, ce ne sono alcune dalle dimensioni compatte che ne occupano pochissimo. Come ad esempio la soundbar TCL TS3100 che si collega con molta facilità a qualsiasi televisore grazie alla connessione Bluetooth. Si tratta di una periferica con due canali e che raggiunge una potenza massima di 80W. Supporta tecnologie all’avanguardia come il Dolby Audio per avere un audio surround anche in casa. Inoltre, sono disponibili diverse impostazioni per l’equalizzazione del suono in modo da adattarle direttamente alla tipologia di contenuto che stiamo vedendo. La soundbar è in grado anche di riprodurre la musica che ascoltiamo allo smartphone: basta collegare i due dispositivi tramite il Bluetooth.

TCL TS3100

Yamaha Soundbar Compatta SR-C20A

La Yamaha SR-C20A è un’altra soundbar dalle dimensioni compatte e con caratteristiche molto interessanti. Si collega in maniera facile e veloce a qualsiasi televisore grazie al Bluetooth: noterete immediatamente la differenza nella qualità audio tra la soundbar e le casse del televisore. La potenza massima che può raggiungere è di 100W e assicura un audio surround. Il subwoofer integrato regala bassi profondi, che fanno la differenza soprattutto con i contenuti musicali. La periferica integra anche la tecnologia Clear Voice che mette in risalto i dialoghi all’interno dei film e delle serie TV.

La soundbar può essere controllata anche da remoto tramite l’app Sound Bar Remote che permette di regolare il volume dell’audio e le modalità di utilizzo che sono quattro e si adattano ai diversi contenuti: film, programmi televisivi, videogiochi e musica. La modalità gaming permette di vivere l’esperienza videoludica come se fosse reale e funziona con qualsiasi tipo di gioco, da quelli sportivi fino agli FPS. Sincronizzando lo smartphone con la soundbar è possibile riprodurre i propri brani preferiti.

Yamaha Soundbar Compatta SR-C20A

Panasonic SC-HTB200EGK Soundbar 80W

La soundbar Panasonic SC-HTB200EGK assicura un ottimo audio grazie alla presenza di due altoparlanti Full Range, nonostante dimensioni veramente compatte (ha una larghezza di soli 10 centimetri). La potenza massima è di 80W e grazie alla presenza di tecnologie ad hoc come il Dolby Digital e il DTS Digital Surround, la qualità del suono è veramente alta e si nota la differenza rispetto alle casse integrate nel televisore. Si può collegare al televisore tramite la connessione Bluetooth che permette anche di ascoltare contenuti audio presenti sullo smartphone. Collegando la soundbar tramite il cavo HDMi si può controllare TV e periferica con un solo telecomando. In alternativa c’è il cavo audio ottico.

Panasonic SC-HTB200EGK

LG SL5Y

Aumentando le dimensioni e anche il prezzo, cresce anche la qualità audio. Ed è quello che accade con la soundbar LG SL5Y, un modello con ben tre altoparlanti e con un woofer esterno che si collega tramite Bluetooth. La periferica audio utilizza la tecnologia Virtual:X per riprodurre un audio ricco e coinvolgente con qualsiasi tipologia di contenuto. La Soundbar LG SL5Y offre frequenze di campionamento a 96kHz e profondità a 24bit, che ti faranno vivere un’esperienza di ascolto precisa e piacevole. La potenza massima che riesce a raggiungere è di ben 400W. La tecnologia AI Sound Pro analizza automaticamente il contenuto che si sta vedendo e ottimizza all’istante le impostazioni audio.

È anche un dispositivo molto versatile: si può collegare al televisore sia tramite Bluetooth, oppure tramite la porta HDMI o il cavo ottico. Sfruttando il Bluetooth è possibile riprodurre podcast e musica sfruttando le piattaforme di streaming come Amazon Music o Spotify (tramite lo smartphone).

LG SL5Y

Sony HT-G700

La soundbar Sony HT-G700 è un modello top di gamma che utilizza tecnologie molto avanzate per offrire una qualità audio da "cinema". Troviamo, ad esempio, la tecnologia surround virtuale di Sony che permette di direzionare il suono nello spazio verticale per un audio 3D senza dover installare speaker da soffitto o rivolti verso l’alto. La periferica audio è composta da 3 altoparlanti frontali e da un woofer esterno che si connette tramite Bluetooth. L’audio è a 3.1 canali, ma grazie al pulsante Immersive AE (Audio Enhancement) permette di convertire l’audio stereo in un audio surround 7.1.2, per un’esperienza veramente coinvolgente.

I dialoghi nei film e nelle serie TV sono molto nitidi, mentre il woofer assicura dei bassi profondi. Le impostazioni audio sono in totale quattro: modalità cinema, modalità musica, modalità vocale (per avere dialoghi nitidi) e modalità notturna (per i nottambuli che amano fare tardi nel vedere film e serie TV). Collegarla al televisore è davvero molto semplice e ci sono diverse possibilità: Bluetooth, cavo audio o HDMI.

Sony HT-G700