Hard Cell, la serie comedy ambientata in prigione

Quando si pensa a una serie tv ambientata in una prigione femminile, la mente della maggior parte degli spettatori corre immediatamente a Orange Is the New Black, dramma in sette stagioni andato in onda su Netflix dal 2013 al 2019. Ma questa volta siamo di fronte a qualcosa di completamente diverso.

La serie tv in questione si chiama Hard Cell ed è un’assoluta novità che debutta fra pochissimi giorni su Netflix. L’ambientazione è effettivamente una prigione femminile, ma le somiglianze con Orange Is the New Black, se proprio se ne vogliono trovare, si fermano qui: il genere della serie tv, infatti, questa volta è assolutamente comico, con una irresistibile nota di british humor. L’ideatrice e sceneggiatrice del progetto è la comica Catherine Tate, che nelle puntate veste i panni di più personaggi, dai dirigenti ad alcune detenute del carcere, una struttura fittizia chiamata HMP Woldsley.

La trama: di cosa parla Hard Cell

La serie Hard Cell è girata in stile documentario, nell’arco di sei settimane, in una prigione femminile inglese. Qui la direttrice Laura Willis, che crede che la creatività sia un utile strumento per favorire la riabilitazione, propone alle detenute di preparare un musical. A dirigere lo spettacolo sarà la ex star di EastEnders Cheryl Fergison.

Le prove per lo spettacolo, spesso bizzarre ed esilaranti, riuniscono un gruppo di donne che, cercando di trovare una propria voce e di dare spazio al proprio talento, finiranno per accrescere la propria autostima e consolidare i rapporti tra loro. La visione delle puntate è in definitiva divertente, ma capace anche di commuovere gli spettatori.

Chi è Catherine Tate

Il cast di Hard Cell include tra gli altri Christian Brassington e Jola Olajide, ma è sicuramente Catherine Tate la star della serie tv. È lei infatti a interpretare, come accennato, diversi personaggi: la vediamo nei panni della direttrice Willis, ad esempio, ma anche in quelli di diverse detenute, tra cui la psicopatica Big Viv. Trucco e parrucche, ma soprattutto l’indubbia capacità attoriale di Tate, la rendono credibile e divertente in tutti i ruoli.

In effetti il curriculum di Catherine Tate, pseudonimo di Catherine Ford, non lascia dubbi in merito. Nata nel 1969, la comica britannica nel corso della sua carriera ha ricevuto una nomination per un Emmy e quattro BAFTA Awards. Tra i numerosi film e serie tv a cui ha preso parte, Tate è celebre per aver interpretato Donna Noble nella quarta stagione di Doctor Who, oltre che per aver recitato in The Office, Big School, Amore e altri disastri e I fantastici viaggi di Gulliver.

Quando esce Hard Cell

La prima stagione di Hard Cell è in arrivo martedì 12 aprile 2022 su Netflix.