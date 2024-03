Briganti, la nuova serie ambientata al Sud Italia

Fonte foto: Netflix/Twitter

Ha un trailer e una data di uscita ufficiale la serie tv Briganti, novità Netflix in uscita fra poche settimane. Prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos, si tratta di un period drama in sei episodi che racconta il fenomeno del brigantaggio nel Sud Italia postunitario, cioè subito dopo l’unificazione d’Italia. Ispirandosi a figure maschili e femminili realmente esistite, Briganti porta sullo schermo un racconto romanzato, moderno e ricco di azione che trae spunto da un’importante pagina della storia italiana.

La trama di Briganti: di cosa parla

La trama di Briganti è ambientata nel Sud Italia (le riprese si sono svolte nel 2022 in Puglia tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò) a partire dal 1862. La protagonista è Filomena, una giovane donna di origini contadine, moglie di un uomo ricco e violento, che decide di ribellarsi al proprio destino e di scappare dalla casa del marito, ma non prima di avere rubato la mappa di un leggendario tesoro, l’Oro delle Camicie Rosse.

Rifugiatasi nei boschi, Filomena incappa in una banda di briganti. Un dettaglio, questo, che ha un riscontro storico: dalla prima metà del Settecento, infatti, nel Sud Italia nascono e si diffondono numerose bande di briganti e il fenomeno si intensifica in particolare dopo l’Unità d’Italia del 1861. Famigerati per i loro crimini, i briganti agivano spesso in segno di protesta contro lo Stato percepito come oppressore e sfruttatore delle già impoverite terre meridionali. «Siamo briganti», dice infatti uno dei personaggi nel trailer della serie tv. «Stavolta non è solo per i soldi, è per la nostra libertà».

Comunque, nella trama di Briganti Filomena viene catturata dalla banda Monaco, alla quale si unisce. Intanto, sulle tracce della donna si mette il misterioso Sparviero, cacciatore di taglie. Entrambi questi personaggi saranno coinvolti, insieme ad altri, nella ricerca del leggendario tesoro delle Camicie Rosse, mentre le bande di briganti combattono sanguinosamente tra loro e contro il neocostituito Regno d’Italia.

Il cast di Briganti

Nel cast di Briganti ci sono Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito nei panni di Ciccilla, Matilda Lutz in quelli di Michelina De Cesare e Marlon Joubert nel ruolo di Giuseppe Schiavone. Orlando Cinque è Pietro Monaco, mentre Pietro Micci interpreta Fumel. Completano il cast Gianmarco Vettori (Marchetta), Federico Ielapi (Jurillo), Giulio Beranek (Francesco Guerra), Adriano Chiaramida (Antonio Monaco) e Leon de la Vallée (Celestino).

La serie Briganti è creata dal collettivo GRAMS*, che è composto da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Le Fosse è anche regista insieme a Steve Saint Leger (già noto per Vikings e Vikings: Valhalla) e Nicola Sorcinelli (Balcanica), che ha curato anche la supervisione artistica.

Quando esce la serie tv Briganti

La serie Briganti debutta su Netflix il 23 aprile 2024. Tutti i sei episodi saranno subito disponibili.