Harlem 2: la trama e quando esce

Dopo il felice debutto della prima stagione nel 2021, sta per tornare su Prime Video la seconda stagione Harlem, la serie comedy statunitense creata da Tracy Oliver, che è anche executive producer e sceneggiatrice, e prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. L’annuncio del rinnovo della serie era arrivato nel febbraio 2022 ed esattamente un anno più tardi gli spettatori potranno finalmente vedere i nuovi episodi, otto in tutto. Ecco tutto quello che bisogna sapere a proposito di trama, cast e data di uscita.

La trama di Harlem 2

La serie ha per protagoniste quattro giovani donne di circa trent’anni che, dopo essersi conosciute alla New York University ed essere diventate buone amiche, vivono ad Harlem condividendo gioie e dolori in ambito personale, famigliare, lavorativo e amoroso. La prima stagione, composta da dieci episodi, è già disponibile su Prime Video.

Nella seconda stagione di Harlem gli spettatori ritroveranno Camille (interpretata da Meagan Good) intenta a capire come rimettere insieme i pezzi della sua vita. Dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua relazione, infatti, la protagonista vuole rimettersi in piedi e lasciarsi alle spalle il periodo di crisi.

Le novità (e le difficoltà) non mancano nemmeno nelle vite delle altre protagoniste: Tye (interpretata da Jerrie Johnson) sta pensando a cosa fare del suo futuro, Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di sé stessa e Angie (Shoniqua Shandai) si trova tra le mani un’opportunità lavorativa che potrebbe dare la svolta alla sua carriera.

Il cast di Harlem 2

Oltre alle protagoniste già citate, il cast di Harlem ha incluso Tyler Lepley, Juani Feliz, Jonathan Burke, Kadeem Ali Harris, Whoopi Goldberg, Jasmine Guy, Andrea Martin, Sullivan Jones, Robert Richard e Kate Rockwell. Gli executive producer della seconda stagione invece sono Amy Poehler di Paper Kite (Russian Doll), Kim Lessing (Moxie), Dave Becky (True Story) di 3 Arts, Britt Matt (First Wives Club), Scott King (Difficult People), Linda Mendoza (Survival of the Thickest), il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams (Hidden Figures) e Mimi Valdés (Roxanne Roxanne).

Quando esce Harlem 2

Manca poco all’uscita della seconda stagione di Harlem, ma i nuovi episodi (otto in tutto) non saranno disponibili tutti nello stesso momento. Le prime due puntate debutteranno infatti su Prime Video il 3 febbraio 2023, mentre in seguito saranno disponibili due episodi ogni settimana.

