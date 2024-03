Harry Potter, chi scriverà la serie? Tre nomi in lizza

Fonte foto: Usa-Pyon / Shutterstock

Quest’anno la lavorazione della serie tv di Harry Potter entrerà probabilmente nel vivo. Recentemente l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha infatti dichiarato che per questo attesissimo progetto si punta «a un debutto nel 2026». Per stare nei tempi è dunque probabile che le riprese della serie inizieranno nel 2025, ma che a stretto giro, cioè entro pochi mesi, verranno ufficializzati i nomi che si occuperanno dell’adattamento. A partire dallo showrunner, ruolo per il quale a quanto pare si stanno valutando tre nomi.

Serie tv di Harry Potter: aggiornamenti

Nel corso di una riunione con gli azionisti, l’ad David Zaslav ha dichiarato di avere recentemente incontrato J.K. Rowling, autrice dei romanzi di Harry Potter, «per discutere del progetto». All’incontro hanno partecipato anche la squadra di Rowling, il capo di HBO Casey Bloys e la capa di Warner Bros. Television Channing Dungey.

«Abbiamo trascorso un po’ di tempo con JK e la sua squadra», ha detto Zaslav. «Entrambe le parti sono molto emozionate all’idea di riaccendere questa saga. Le nostre discussioni sono state fantastiche e non potremmo essere più emozionati per il futuro».

Secondo quanto riportato da Deadline a inizio febbraio 2024, sono attualmente tre i nomi che Warner Bros. Discovery sta valutando per scegliere chi scriverà e supervisionerà la serie tv di Harry Potter. Si tratterebbe, nello specifico, di Francesca Gardiner, Tom Moran e Kathleen Jordan.

Francesca Gardiner ha recentemente lavorato come consulting producer alla terza e alla quarta stagione della serie HBO Succession. Inoltre, è stata co-produttrice e produttrice esecutiva di His Dark Materials e co-produttrice esecutiva di Killing Eve. Ha anche lavorato ad altre produzioni, tra cui The Man In The High Castle.

Tom Moran è uno sceneggiatore britannico e tra i suoi lavori recenti c’è la serie The Devil’s Hour, mentre in precedenza ha firmato alcuni episodi di The Feed e Wild Bill. Infine, Kathleen Jordan: la sceneggiatrice ha firmato la serie Teenage Bounty Hunters per Netflix ed è creatrice e showrunner di The Decameron, una nuova serie Netflix in uscita nel 2024 che reinterpreta sul piccolo schermo le vicende raccontate da Boccaccio nel Decamerone.

Serie tv di Harry Potter: le tempistiche

Secondo le informazioni riportate dalla stampa di settore, Warner dovrebbe scegliere lo o la showrunner, cioè la persona che scriverà e supervisionerà la serie tv, a giugno 2024. Fino a quel momento i candidati in lizza (ed è possibile che ce ne siano altri, oltre a quelli appena elencati) possono presentare le proprie idee creative.

Dopo la “nomina” ufficiale, i lavori della nuova serie tv di Harry Potter potranno iniziare. Le prime fasi di lavoro saranno la pre-produzione e la stesura della sceneggiatura. In seguito, saranno annunciati i nomi del cast. «Non vediamo l’ora di condividere un decennio di nuove storie con i fan in tutto il mondo su MAX. Puntiamo a un debutto nel 2026», ha confermato l’ad David Zaslav.