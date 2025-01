Henry Cavill sarà in una nuova serie tratta da un gioco

L’attore Henry Cavill sarà protagonista una nuova serie tv basata su un gioco. La notizia è stata confermata in questi giorni: a un paio di anni di distanza dalle prime indiscrezioni, a quanto pare Amazon MGM Studios è ora ufficialmente al lavoro su un adattamento televisivo di Warhammer 40.000 di cui Cavill, che ha già da tempo lasciato il ruolo di Geralt di Rivia nella serie tv Netflix The Witcher, sarà protagonista e produttore esecutivo.

Prodotto dalla Games Workshop, Warhammer 40.000 (chiamato anche più brevemente Warhammer 40k) è nato nel 1987 ed è un gioco di guerra e di strategia che prende spunto anche dalla fantascienza e dal fantasy. Si tratta di un gioco tridimensionale, ma nel corso dei decenni sono usciti anche diversi videogiochi che si svolgono in questo universo.

Il gioco è ambientato in un lontano futuro in cui domina l’Imperium dell’Umanità, distopico impero minacciato da più fronti (imperi alieni, tradimenti, divinità maligne…) e dotato di diversi eserciti che devono difendere l’egemonia degli esseri umani.

Secondo quanto riportato da Deadline, Games Workshop e Amazon stanno collaborando per definire la linea creativa da seguire nella prossima realizzazione di vari film e serie tv, tra cui appunto una serie ambientata nell’universo Warhammer.

Al momento la lavorazione è ancora nelle fasi iniziali, nel senso che si stanno individuando showrunner e team creativo. Cavill, che è un grande fan del gioco, ha già fatto sapere sui social di essere al lavoro «insieme alle menti brillanti di Games Workshop» per analizzare il vasto elenco di personaggi, luoghi, trame e mondi di Warhammer, per capire «dove dare inizio al nostro universo».

«Ho amato Warhammer fin da quando ero ragazzo, ciò rende questo momento davvero speciale per me», aveva detto Cavill in una nota stampa. «L’opportunità di guidare questo universo cinematografico fin dal suo inizio è un onore e una responsabilità».

Amazon MGM Studios ha acquisito i diritti globali di Warhammer 40.000 da Games Workshop nel 2022, ma sono occorsi due anni prima di avere qualche aggiornamento concreto sul progetto.

Amazon is trying to get the rights for a ‘WARHAMMER 40K’ project.

They are also attempting to get Henry Cavill to star in the project.

(Source: @TheInSneider) pic.twitter.com/846DQsZMCj

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 16, 2022