Hisense, prezzo in picchiata per lo smart TV da 43”: sconto imperdibile

Gli smart TV restano sempre tra i dispositivi più venduti su Amazon. E oggi vi parliamo proprio di uno dei televisori intelligenti più richiesti e acquistati sulla piattaforma di e-commerce. Stiamo parlando dell’Hisense 43AE7000F, uno smart TV con schermo da ben 43" con risoluzione 4K. Hisense oramai non ha bisogno di molte presentazioni: l’azienda cinese è presente in Italia da diversi anni e si è fatta apprezzare per i suoi televisori che assicurano ottime prestazioni e che costano decisamente meno rispetto alla concorrenza.

Hisense 43AE7000F

Ed è esattamente la descrizione di questo modello da 43". Lo smart TV Hisense è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e si risparmiano 150€ sul prezzo di listino. Una super promo Amazon da non farsi scappare, soprattutto se si è alla ricerca di uno smart TV economico, ma allo stesso tempo molto performante. Non bisogna farsi ingannare dal prezzo basso, l’Hisense 43AE7000F vale molto di più. La qualità dello schermo è molto elevata, anche grazie al supporto all’HDR, e troviamo una piattaforma smart che offre tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle per il video streaming. E c’è anche il supporto ad Alexa per i comandi vocali.

Smart TV Hisense 43AE7000F: la scheda tecnica

Se avete bisogno di uno smart TV abbastanza grande e volete spendere poco, l’Hisense 43AE7000F è quello giusto per voi. Lo schermo da 43" lo rende perfetto da mettere in salotto, in cucina o nelle camerette con molto spazio. Il display è sicuramente uno dei punti forti dello smart TV: ha una risoluzione 4K UHD (uno standard per questo tipo di televisori) e supporta anche l’HDR che rende le immagini più nitide e il contrasto più elevato. Lo smart TV è perfetto per vedere le proprie serie TV preferite sulle varie piattaforme, oppure per giocare con la PS5 o la nuova Xbox.

Il televisore ha anche un processore molto potente che permette l’upscaling: la qualità dei programmi che non sono in altissima definizione viene aumentata grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale. Ottima anche la qualità audio grazie alla presenza della tecnologia DTS Studio Sound che direziona con precisione i segnali audio.

In uno smart TV, oltre alla qualità dello schermo, è importante avere un sistema operativo che supporta le principali piattaforme di video streaming. Su questo televisore troviamo vidaa U, l’OS sviluppato direttamente da Hisense. Tra le app troviamo tutte quelle più importanti per vedere le proprie serie TV preferite. Il televisore ha anche ricevuto la certificazione Tivùsat e permettono di accedere gratuitamente ai migliori canali del digitale terrestre.

Smart TV Hisense 43AE7000F in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per uno dei migliori smart TV lowcost disponibili su Amazon. Oggi troviamo l’Hisense 43AE7000F a un prezzo di 259,99€, con uno sconto del 36% sul prezzo di listino. Acquistandolo si risparmiano 150€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis (vi consigliamo di leggere il regolamento della promozione per capire bene come funziona). Lo smart TV è già presente nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi abbastanza rapidi (e per i clienti Prime è gratuita).

Hisense 43AE7000F