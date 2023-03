Hisense, lo smart TV top non è mai stato così conveniente: offerta imperdibile

Non è sempre vero che, per acquistare un televisore capace di garantire un’esperienza visiva immersiva e funzionalità avanzate, sia sempre necessario spendere grosse cifre. Sempre pià spesso, infatti, gli apparecchi di fascia media offrono immagini e audio di buon – se non ottimo – livello, con un rapporto qualità-prezzo a dir poco eccezionale.

Acquistando lo smart TV Hisense QLED 43E78HQ, ad esempio, potrete godere di immagini realistiche come non mai e di una piattaforma operativa avanzata con una spesa tutto sommato contenuta. Il televisore low cost del produttore cinese sfrutta infatti la tecnologia Quantum Dot per migliorare l’esperienza visiva e portarla quanto più possibile vicina a quella di un televisore OLED. Con un prezzo decisamente inferiore: l’offerta top di oggi su Amazon fa risparmiare alcune centinaia di euro rispetto al prezzo di listino, rendendo lo smart TV Hisense serie E7H un assoluto best buy.

Smart TV Hisense QLED serie E7H da 43 pollici

Hisense 43E78HQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia Quantum Dot e la tecnologia Direct Full Array sono i due assi nella manica dello Hisense 43E78HQ per garantire un’esperienza visiva di assoluto livello. La prima offre una ampissima gamma cromatica, con oltre un miliardo di sfumature di colori per immagini dettagliate e realistiche come non mai. La seconda, invece, aiuta a rendere la luminosità dello schermo, evitando dispersione di luce e immagini troppo "slavate".

La compatibilità con standard come il Dolby Vision e DTS Virtual X, invece, assicura un’accuratezza superiore sia sul fronte delle immagini sia su quello audio. In questo modo, video e sonoro del TV saranno sempre ottimizzati indipendemente dal programma che si sta guardando.

La piattaforma operativa VIDAA, infine, mette a disposizione funzionalità multimediali avanzate degne di un TV di livello superiore. Non solo potrai installare app di ogni genere per vedere i tuoi film e le tue serie TV preferite, ma potrai anche sfruttare le potenzialità di Alexa per controllare tutte le funzioni con semplici comandi vocali o attivare il mirroring da smartphone e mostrare foto e video archiviati sul telefonino sullo schermo grande del TV.

Hisense, lo smart TV QLED mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Un televisore versatile e completo, capace di garantire un’ottima esperienza visiva e funzionalità multimediali di alto livello. A un prezzo, come detto, molto più che interessante. Lo Hisense serie E7H da 43 pollici è infatti disponibile con uno sconto del 46% sul listino, con il prezzo che crolla al minimo storico. Acquistandolo oggi lo si paga meno do 300 euro (295,04 euro, per la precisione), con un risparmio di 250 euro sul prezzo consigliato dal produttore cinese.

Smart TV Hisense QLED serie E78 da 43 pollici