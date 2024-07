Dove vedere in TV in streaming gratis le Olimpiadi 2024

Scopri come vedere le Olimpiadi di Parigi 2024 in TV e in streaming senza perdere nemmeno un evento. La guida completa

Il più grande evento sportivo al Mondo sta per cominciare: i giochi Olimpici di Parigi 2024. Da mercoledì 24 luglio a domenica 11 agosto saranno due settimane all’insegna dello sport con grande attenzione agli oltre 400 atleti italiani presenti nella capitale francese. Un record di presenze che fa salire l’asticella: l’obiettivo è migliorare le 40 medaglie vinte a Tokio. E le possibilità ci sono: dalla scherma (il “bene rifugio” dell’Italia alle Olimpiadi), al nuoto, passando per l’atletica e per gli sport di squadra (pallavolo e pallanuoto, dove saranno presenti sia la nazionale maschile sia quella femminile). Senza trascurare quelli che sono considerati sport minori, ma che minori non lo sono affatto: ciclismo su pista, canottaggio, lotta libera, vela e taekwondo. Quest’anno c’è grande attesa anche nel tennis: arriviamo con il numero uno al mondo e con delle coppie di doppisti affiatate e che hanno raccolto grandi successi quest’anno. Insomma, l’obiettivo delle 40 medaglie non è utopia.

Come seguire in TV o in streaming queste due settimane di grande sport? Per gli appassionati italiani non mancano le alternative. I diritti televisivi sono stati acquistati da Warner Bros, in Italia presente con le piattaforme e i canali di Discovery. Per una copertura completa delle Olimpiadi la soluzione migliore è Discovery+, ma non è l’unica. Grazie a degli accordi commerciali firmati con Sky, DAZN e TimVision sarà possibile seguire le Olimpiadi in maniera completa anche su queste tre piattaforme. E per concludere anche la RAI assicurerà una copertura live: un totale di 360 ore di diretta da dividere sui canali Nazionali. Ecco come seguire i giochi Olimpici di Parigi 2024 in streaming e in TV.

Quando cominciano e quando finiscono le Olimpiadi

L’inizio ufficiale delle Olimpiadi con l’accensione del braciere olimpico e la cerimonia di apertura è fissata per venerdì 26 luglio, mentre la fine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 è fissata per l’11 agosto. In realtà le prime gare (calcio, round robin di tiro con l’arco e rugby a 7) sono in programma già mercoledì 24 luglio.

Sky e NowTV: come vedere le Olimpiadi 2024

Se sei un abbonato al pacchetto Sport di Sky c’è una grande novità: la piattaforma satellitare ha sottoscritto un accordo con Warner Bros per la creazione temporanea di ben 8 canali aggiuntivi dedicati alle Olimpiadi, oltre ai due già presenti di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Dal canale 251 fino al canale 257 saranno tutti dedicati ai giochi Olimpici e ognuno sarà specializzato in determinati sport. Siete degli appassionati di basket? Il canale di riferimento è il 253. Non volete perdervi nemmeno un match dei tennisti azzurri? Allora dovete sintonizzarvi sul canale 251. Il canale 250, invece, si chiamerà temporaneamente Eurosport 4K e trasmetterà il meglio delle Olimpiadi in risoluzione Ultra HD. Come vedere le Olimpiadi su Sky in streaming? Molto semplice: basta installare l’app di SkyGo sul proprio smartphone, tablet e computer e accedere con le credenziali del profilo Sky. Una volta fatto l’accesso, basterà selezionare il canale che sta trasmettendo l’evento olimpico che si vuole vedere.

Gli abbonati a NowTV, invece, potranno vedere il meglio delle Olimpiadi sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare della promo disponibile in questi giorni per il PassSport. Oltre a vedere le Olimpiadi, hai accesso a tutta la ricca offerta sportiva di Sky, compresa la Serie A che comincerà tra meno di un mese. Per vedere i giochi Olimpici su NowTV basta installare l’omonima app sul proprio smart TV, smartphone, tablet o accedere alla piattaforma web con il computer.

Come guardare le Olimpiadi su DAZN

Saranno otto i canali dedicati alle Olimpiadi disponibili agli abbonati DAZN. La piattaforma on demand ha chiuso un accordo con Warner Bros e avrà una copertura abbastanza completa di tutti gli eventi. Anche in questo caso i canali saranno tematici. Su Eurosport 1 troverete il meglio delle Olimpiadi, mentre Eurosport 2 sarà dedicato agli eventi che vedono protagonisti gli italiani e agli sport next gen. Per il tennis c’è il canale di Eurosport 3, mentre per gli appassionati della pallavolo il canale di riferimento è Eurosport 9. L’app di DAZN è disponibile su qualsiasi dispositivo, compreso lo smart TV

Discovery+: copertura completa dei giochi Olimpici 2024

L’unica piattaforma su cui poter vedere tutti gli eventi e le gare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 è Discovery+. Dai turni di eliminazione alle gare che assegnano le medaglie, la piattaforma di Warner Bros è l’unica che assicura una copertura completa delle Olimpiadi. Accedendo alla piattaforma puoi scegliere cosa vedere e soprattutto quando vedere, con la possibilità di recuperarlo anche in differita. Per ogni evento verrà creato un canale virtuale ad hoc e potrai rivederlo in qualsiasi momento. Discovery+ è disponibile su qualsiasi dispositivo che permetta l’installazione dell’app: dagli smart TV, agli smartphone, passando per tablet e computer. Basta lanciare l’app o accedere alla piattaforma e sarai subito al centro della scena: sembrerà quasi di essere a Parigi.

Come vedere le Olimpiadi su TimVision

Sulla piattaforma on demand di Tim saranno quattordici i canali dedicati alla Olimpiadi. Grazie all’accordo con Discovery ci sarà una copertura quasi completa dei principali eventi olimpici, con grande attenzione a quello che faranno gli italiani. Oltre ai canali già citati (da Eurosport 1 a Eurosport 9 con in aggiunta Eurosport 4K), ci saranno anche quattro canali denominati Eurosport 360 che trasmetteranno una diretta continua degli eventi più importanti del momento. L’app di TimVision è compatibile con qualsiasi dispositivo: smart TV, smartphone, tablet e computer. Così anche se sei in vacanza, puoi seguire le Olimpiadi direttamente dallo smartphone.

Amazon Prime Video: come vedere le Olimpiadi

Amazon Prime Video non avrà nessun canale dedicato alle Olimpiadi. Gli abbonati alla piattaforma di Amazon, però, hanno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento mensile al pacchetto intrattenimento e sport di Discovery+. Quanto basta per vedere i giochi Olimpici di Parigi 2024.

RAI: come vedere le Olimpiadi

Anche la RAI offrirà una buona copertura delle Olimpiadi. La TV di Stato assicurerà un totale di 360 ore di diretta da dividere sui vari canali nazionali. Tutti gli eventi più importanti che vedranno protagonista un italiano saranno seguiti in diretta e sarà possibile vederli sia in diretta TV (Rai 2 e RaiSportHD), sia in streaming utilizzando l’app RaiPlay disponibile per qualsiasi dispositivo.