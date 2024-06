Fonte foto: hisense-energy-x

Hisense ha annunciato un importante aggiornamento della sua linea di sistemi di climatizzazione con il lancio della nuova gamma Energy Pro X, svelata in anteprima durante la Mostra Convegno Expocomfort (MCE). Si tratta di una nuova generazione di prodotti, già pronti per il debutto sul mercato, che offre agli utenti tanta efficienza energetica e diverse funzionalità smart.

Hisense Energy Pro X: efficienza al top

La gamma Energy Pro X di Hisense è disponibile in due potenze, da 2,5 kW a 3,5 kW, con possibilità di scegliere tra le versioni Mono e Multisplit. I modelli della nuova gamma sono dotati della massima classe di efficienza energetica (A+++, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento) e utilizzano il gas ecologico R32. In questo modo, è possibile ridurre al minimo l’impatto ambientale.

I prodotti della nuova linea Hisense includono la funzione AI Smart che integra il sistema di rilevazione della presenza, Smart Eye, e della Funzione AI, un brevetto esclusivo dell’azienda che consente la regolazione automatica del clima domestico. Questo sistema tiene conto di parametri come temperatura, umidità e ventilazione per poter adattare il clima in casa, mantenendo sempre condizioni di funzionamento ottimale.

Tramite il telecomando, è possibile adattare il flusso d’aria, scegliendo tra diretto o indiretto e modificando, in base alle proprie preferenze, la direzione e la velocità. I prodotti Hisense Energy Pro X includono, inoltre, il sistema di purificazione HI-Nano, in grado di inibire la proliferazione di virus e batteri, grazie a un sistema che prevede il rilascio di ioni negativi e positivi.

Questo sistema, in grado di generare 1 milione di ioni per centimetro cubo, può rimuovere più del 90% dei virus H1N1 in una sola ora di funzionamento. Hi-Nano ha ottenuto la certificazione Texcell per la sua capacità di inibire il virus SARS-CoV-2.

Tecnologia e garanzia extra

I sistemi di climatizzazione Energy Pro X sono anche smart, grazie alla possibilità di gestione tramite l’app ConnectLife che include la compatibilità con Alexa e Google Assistant. In questo modo, sfruttando la connessione Wi-Fi con il climatizzatore, è possibile sfruttare il controllo da remoto, con la possibilità anche di programmare gli orari di accensione e spegnimento e ottimizzare i consumi.

Su tutta la gamma Energy Pro X, inoltre, Hisense include 3 anni di garanzia sul sistema (senza costi aggiuntivi) e ben 5 anni di garanzia sul compressore. I dettagli completi in merito alle tempistiche di commercializzazione e ai prezzi dei nuovi sistemi di climatizzazione di Hisense arriveranno nel corso delle prossime settimane.