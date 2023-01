Hisense Laser Cinema PL1: il super proiettore arriva in Italia

A soli pochi giorni dalla presentazione ufficiale, avvenuta al CES 2023 di Las Vegas, il il nuovo proiettore a ottica ultra corta Hisense Cinema PL1 arriva anche sul mercato italiano e si candida per diventare un’alternativa di alta qualità al classico televisore: coloro vogliono vedere film, serie TV e sport con una dimensione minima di 80 pollici, e una massima di 120 pollici, ora c’è un prodotto in più da prendere in considerazione. Budget permettendo, però.

Hisense Laser Cinema PL1: caratteristiche tecniche

Hisense PL1 Laser Cinema è un proiettore a ottica ultra corta con risoluzione 4K e compatibilità con il formato HDR. Il dispositivo proietta un’immagine con una diagonale compresa tra 80 e 120 pollici (in pratica una dimensione rispettivamente da 200 cm a 300 cm) da una distanza compresa tra 21 e 42 cm.

Grazie al chip DMD-DLP, la sorgente luminosa laser proietta un’immagine con un contrasto elevato (fino a 3000:1) e un’altrettanto elevata luminosità (2.100 ANSI lumen), mantenendo in più una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari all’85%. Secondo il produttore, poi, Hisense Cinema PL1 è in grado di funzionare per circa 25.000 ore senza problemi.

Per gli amanti de cinema il nuovo proiettore integra tutte le più recenti tecnologie messe a punto per migliorare la qualità video ed è compatibile con i formati HLG, HDR10 e Dolby Vision. Hisense PL1 Laser Cinema offre anche la modalità Filmmaker, che è quella che si avvicina maggiormente, per taratura dei colori, luminosità e contrasto, alla "versione del regista" del film che si sta guardando.

Hisense pensa anche ai videogiocatori integrando una modalità di gioco che si attiva automaticamente quando una console viene collegata al proiettore 4K, tramite porta HDMI. Grazie all’Auto Low Latency Mode (ALLM), poi, si riduce notevolmente la latenza rispetto alla normale proiezione di film o serie TV.

Anche a livello audio Hisense non si fa mancare nulla. Il PL1 Laser Cinema è compatibile con Dolby Audio e Dolby Atmos 3D, e ha due altoparlanti frontali da 15 watt. In pratica una configurazione paragonabile a quella di moltissimi Smart TV oggi sul mercato, ma volendo è anche possibile riprodurre l’audio tramite una soundbar esterna.

Soundbar che può essere collegata tramite una delle due porte HDMI (di cui una compatibile con le specifiche 2.1 e l’altra solo con quelle 2.0) entrambe con ARC. Oltre a queste troviamo due porte USB (una 3.0 e una 2.0), un’uscita audio digitale ottica (S/Pdif) e una porta Ethernet. Non mancano ovviamente anche le connessioni wireless, nello specifico WiFi 5 e Bluetooth.

Ma non solo: per vedere i canali TV senza dover connettere un decoder esterno è presente anche un triplo sintonizzatore DVB-T2/C/S2. Ciò vuol dire che è possibile collegare il cavo dell’antenna direttamente all’Hisense PL1 Cinema Laser e vedere tutti i programmi del Digitale Terrestre, con una diagonale fino a 120 pollici.

A confermare ulteriormente, qualora qualcuno avesse ancora anche solo il minimo dubbio, il fatto che il proiettore Hisense PL1 Cinema Laser possa sostituire in toto una Smart TV c’è la presenza del sistema operativo proprietario VIDAA U6, lo stesso delle TV Hisense, per il quale sono disponibili le app di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV+, Disney+, DAZN e molte altre.

Altre funzione molto utile è Anyview Cast che consente di inviare video da varie sorgenti come tablet o smartphone. Infine da sottolineare l’integrazione di Amazon Alexa attivabile tramite il telecomando per gestire alcune funzioni con semplici comandi vocali. Non manca neanche la compatibilità con Apple AirPlay 2.

Hisense Laser Cinema PL1: prezzo e disponibilità

Hisense Laser Cinema PL1 è già acquistabile in Italia, al momento solo nei negozi fisici e non anche online o su Amazon. Il prezzo, come è facile intuire, è abbastanza alto: 2.299 euro. A guardare bene, però, stiamo parlando di un prodotto che va a sostituire una Smart TV di alto livello e di grandissima diagonale che, quasi sempre, ha un prezzo di listino ben più alto di quello di questo proiettore.