Hisense, smart TV da 50 pollici costa pochissimo: offerta choc su Amazon

Da tempo, Hisense si sono affermati sul mercato degli smart TV grazie ai loro prodotti di qualità acquistabili a prezzi decisamente competitivi. Il produttore cinese ha così potuto fare forza sul rapporto qualità/prezzo dei suoi televisori intelligenti per ritagliarsi, in breve tempo, una corposa quota di mercato. Nel nostro Paese e non solo.

Lo Hisense 50A6FG è un esempio lampante della strategia commerciale messa in piedi dalla casa produttrice cinese. Tra le offerte top di oggi su Amazon grazie a uno sconto che fa crollare il prezzo, il televisore 4K da 50 pollici di Hisense si distingue dalla concorrenza nella stessa fascia di prezzo per la scheda tecnica di assoluto valore. Dotato di un pannello capace di riprodurre immagini contrastate e sfumature di colori estremamente reali. Non mancano poi funzionalità che migliorano l’esperienza d’uso del dispositivo, integrandolo alla perfezione nell’ambiente domestico smart.

Hisense 50A6FG scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia Precise Colour è il vero e proprio fiore all’occhiello dello smart TV da 50 pollici in offerta su Amazon. L’Hisense 50A6FG è così in grado di riprodurre milioni di sfumature di colori per immagini realistiche come non mai. I vantaggi sono immediatamente visibili: film e serie TV avranno un contrasto ottimizzato e colori vividi, a tutto vantaggio dell’esperienza visiva.

La AI Pictur Optimization sfrutta poi l’intelligenza artificiale per adattare automaticamente le impostazioni del TV al programma che si sta guardando, così da offrire sempre la miglior resa visiva possibile. E se ciò non dovesse essere sufficiente, si può optare per una delle modalità predefinite. Grazie alla modalità Sport e alla modalità Gaming, ad esempio, sarà possibile guardare eventi sportivi con la miglior resa possibile oppure ottenere le miglior prestazioni possibili nel corso delle sessioni di videogaming.

La piattaforma proprietaria Vidaa mette a disposizione migliaia di app di ogni genere, così da offrire un’esperienza d’uso senza limiti. Non solo app di streaming audio e video, dunque, ma anche utility, videogame e molto altro ancora. Grazie alla presa USB e alla compatibilità con la tecnologia Anyview Cast sarà poi possibile vedere contenuti multimediali salvati su hard disk esterni o effettuare il mirroring da PC e smartphone in maniera semplice e intuitiva.

Tra le funzionalità smart, poi, non manca la compatibilità con Alexa, che consente di utilizzare il televisore di Hisense con semplici comandi vocali. Per cambiare canale, lanciare le app installate, aumentare o diminuire il volume non servirà più avere il telecomando tra le mani. Non solo: l’integrazione con Alexa consente anche di controllare i dispositivi smart compatibili, trasformando lo smart TV nell’hub centrale della casa domotica.

Hisense, lo smart TV costa pochissimo: sconto e prezzo

Come accennato, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo smart TV Hisense da 50 pollici diventa assolutamente imperdibile. Il dispositivo può infatti essere acquistato con uno sconto del 40% sul listino. Il prezzo scende così a 299,90 euro, con un risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore cinese di 200 euro.

