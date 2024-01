Honor 50 5G, con gli sconti su Amazon il prezzo è ottimo

Honor 50 5G è un device di fascia medio-alta, con una scheda tecnica completa e molto versatile pensata per adattarsi a ogni situazione. Oggi è in offerta su Amazon

Acquistare uno smartphone di fascia intermedia è sempre più difficile e mette gli utenti davanti al fatto che i prezzi dei device diventano sempre più alti, avvicinandosi pericolosamente a quelli dei top di gamma ma senza, ovviamente, offrire le stesse performance.

Fare la scelta giusta è possibile e per dare una mano ai consumatori arriva Amazon, che quotidianamente propone loro una selezione dei migliori prodotti hi-tech sul mercato a prezzi davvero irripetibili.

Come l’Honor 50 5G, uno smartphone dalle grandi potenzialità e dalla scheda tecnica molto versatile che per le prossime ore può essere acquistato a una cifra davvero molto interessante, che può davvero fare la differenza per molti.

Honor 50 5G: scheda tecnica

Honor 50 5G ha un display OLED da 6,76 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano per questa offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP (ƒ/1.9), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e un sensore per la profondità ancora da 2 MP (f/2.4). La selfiecamera è da 32 MP (f/2.2).

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le diverse soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria ha una capacità 4.300 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia MagicOS 7.0.

Honor 50 5G: l’offerta su Amazon

Honor 50 5G è un device di fascia medio-alta con una scheda tecnica molto equilibrata a dalle buone potenzialità, perfetta sia per l’intrattenimento quotidiano che per la produttività (a patto di non esagerare in nessuno dei due casi).

Tra i punti di forza di questo smartphone c’è sicuramente il display che garantisce una buona resa visiva per qualsiasi tipo di contenuto.

Molto interessante che la ricarica veloce che consente di portare il device allo 0 al 50% in soli 15 minuti e di caricarlo completamente in poco più di mezz’ora.

Di listino Honor 50 5G costa 559,90 euro, ma con l’offerta Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 409,99 euro (-32%, – 149,91 euro) uno sconto piuttosto consistente che potrebbe convincere gli indecisi a passare a un nuovo smartphone, acquistando un ottimo device a un prezzo più che ragionevole.

