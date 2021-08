Xiaomi è prima in Italia e festeggia tagliando i prezzi

Da alcuni giorni sulla home page del sito ufficiale di Xiaomi Italia, in apertura, c’è una grande immagine. Raffigura un podio, con una scritta: “#1 in Italia per smartphone spediti da aprile a giugno 2021 – Ed è solo grazie a voi“. E’ uno dei due modi scelti da Xiaomi per ringraziare gli italiani delle eccellenti performance di vendita nel nostro Paese. Il secondo modo, invece, è un taglio generale dei prezzi dei suoi smartphone.

Che Xiaomi stesse crescendo, d’altronde, se n’erano accorti un po’ tutti nel mondo. Negli ultimi mesi Xiaomi ha superato per vendite di smartphone, a livello globale, prima Apple e poi persino Samsung. Tutto ciò è successo anche in Italia, secondo i dati di Canalys Estimates che Xiaomi correttamente non dimentica di citare, insieme all’annuncio del primo posto sul podio. Il motivo del successo di Xiaomi, in Italia e all’estero, è da ricercare tutto nel rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti. L’azienda lo sa e, per questo, cerca sempre di proporre i nuovi modelli al prezzo minore possibile e, dopo pochi mesi, inizia a praticare sconti consistenti. Come in questo periodo, caratterizzato da tantissimi smartphone Xiaomi a prezzo scontato.

Xiaomi: gli smartphone scontati

Xiaomi non vuole scontentare proprio nessuno, tanto è vero che i cali di prezzo si registrano sia sui top di gamma che sui prodotti di fascia inferiore. Ma, certamente, è nella fascia alta che lo sconto si fa maggiormente sentire e, così, succede che lo Xiaomi Mi 11 5G (top di gamma 2021 del marchio cinese) scenda sotto la soglia psicologica dei 700 euro.

Lo smartphone Xiaomi dotato di SoC Snapdragon 888, schermo AMOLED da 6,81 pollici e tripla fotocamera (108+13+5 MP) ha un prezzo di listino di 799 euro ma, adesso, su Amazon si compra a 680 euro (-120 euro, -15%).

Xiaomi Mi 11 5G – Top di gamma 2021 – Versione 8/128 GB

Scendendo di fascia, ma solo di poco, Xiaomi propone il Mi 11i: stesso processore e stessa memoria del fratello maggiore, ma non ha lo schermo curvo (che non piace neanche a tutti, a dire il vero) e ha uno display leggermente più piccolo: 6,67 pollici.

Anche il comparto fotocamere è leggermente inferiore: 108+8+5 MP. Di contro il prezzo di listino è più basso: 649 euro. Oggi, però, su Amazon si compra a 529 euro (-120 euro, -19%).

Xiaomi Mi 11i 5G – Versione 8/128 GB

Passando alla fascia medio-bassa, invece, troviamo il Xiaomi Mi 11 Lite 4G basato sul processore Snapdragon 732G e dotato di 6 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Il display è sempre AMOLED, ma da 6,55 pollici.

Il comparto fotografico prevede tre sensori: 64+8+5 MP, quanto basta per girare video in 4K a 30 fps.

Il prezzo di listino di Xiaomi Mi 11 Lite 4G è di 329 euro, ma adesso è sceso a 270 euro.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G – Versione 6/64 GB