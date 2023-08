Molti dei brand che producono smartphone low-cost negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con i ben noti aumenti del costo dei materiali, trovandosi dunque costretti ad alzare i prezzi dei propri dispositivi. Naturalmente ha poco senso acquistare un entry level a un prezzo troppo elevato perché per ovvie ragioni la scheda tecnica sarà orientata verso performance più modeste e, a queste condizioni, è chiaro che gli utenti preferiranno migrare verso la fascia intermedia, pur dovendo spendere qualche euro in più.

Fortunatamente, però, qualche brand riesce ancora a fare la differenza e tra questi c’è sicuramente Honor che con il suo Honor 50 Lite ha saputo portare sul mercato uno smartphone affidabile e dal prezzo decisamente competitivo. Se poi grazie a Amazon il prezzo scende addirittura sotto i 200 euro, possiamo mettere da parte qualsiasi dubbio.

Honor 50 Lite – Processore Qualcomm Snapdragon 662 – Versione 6/128 GB

Honor 50 Lite: scheda tecnica

Honor 50 Lite ha un display TFT LCD da 6,67 pollici, con risoluzione 1.080×2.376 pixel e refresh rate a 60 Hz. Il processore scelto da Honor è un Qualcomm Snapdragon 662 a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP (f/1.9), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.4), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e uno per la profondità sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.0).

Il processore all’interno di Honor 50 Lite non ha il modem compatibile con la rete 5G, per cui gli utenti potranno accedere solo a quella 4G. Tra le altre connessioni troviamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.1, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC così che l’utente possa utilizzare questo smartphone per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 4.300mAh con ricarica rapida via cavo da 66W, con Honor che promette circa 30 minuti per arrivare da 0 al 100% di autonomia. Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria MagicOS 4.2 con la possibilità di aggiornamento a Android 13 e MagicOS 7.1 alla prima accensione.

Honor 50 Lite: l’offerta su Amazon

Honor 50 Lite è essenzialmente uno smartphone low-cost, con una scheda tecnica che ha alcune caratteristiche interessanti, come la ricarica rapida che permette all’utente di arrivare al 40% di autonomia in soli 10 minuti, ottima insomma per non uscire di casa con lo smartphone scarico.

Oltre a questo, Honor 50 Lite ha avuto un buon successo sul mercato, complice soprattutto il prezzo di listino piuttosto contenuto di 239 euro che all’uscita gli ha permesso di battere molti device della concorrenza. Oltretutto, grazie alle offerte su Amazon, è possibile acquistare questo smartphone al prezzo ancora più interessante di 199,99 euro (-16%, -39 euro) e con uno sconto così l’affare è assicurato.

