HONOR 90 è pronto per l'Europa: data ufficiale di lancio

Il nuovo HONOR 90 sta per arrivare anche in Europa: il brand ha fissato per il prossimo mese di luglio la data di lancio ufficiale

È tutto pronto per il debutto del nuovo Honor 90 in Europa. Lo smartphone, dopo il debutto in Cina avvenuto il mese scorso, si prepara ad arrivare anche nel nostro mercato. Il brand ha già in programma un evento di presentazione, tra poche settimane, a cui farà seguito il lancio commerciale. Honor 90 arriverà anche in Italia.

Honor 90 sta arrivando

Il nuovo Honor 90 sarà svelato ufficialmente il prossimo 6 di luglio, in occasione di un evento stampa che si svolgerà a Parigi. È stato lo stesso brand ad aver ufficializzato l’evento di presentazione con un messaggio sui suoi canali social in cui viene mostrato il nuovo smartphone in rampa di lancio, Honor 90. L’immagine che accompagna l’ufficializzazione dell’evento non include la variante Pro che, quasi sicuramente, non arriverà in Europa.

Honor 90 dovrebbe entrare in fase di commercializzazione subito dopo l’evento di presentazione: le vendite del nuovo smartphone, infatti, potrebbero partire già nella prima metà del mese di luglio, dopo un breve periodo di preordini, accompagnato, probabilmente, da qualche promo ad hoc.

Per il momento, non ci sono ancora informazioni sui prezzi. In Cina, Honor 90 è disponibile a partire da 2.499 Yuan, pari a circa 330 euro.

Le caratteristiche tecniche di Honor 90

Il nuovo Honor 90, dal punto di vista tecnico, è già stato ampiamente svelato dalla sua variante cinese. Le specifiche tecniche non dovrebbero essere modificate in occasione del lancio globale. Lo smartphone arriverà sul mercato con un display OLED da 6,78 pollici di diagonale, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il grosso dei calcoli sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che rappresenta un’evoluzione dello Snapdragon 778G+ presente tra le specifiche di Honor 70.

Il chip sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage. Al momento, non è chiaro, però, quale sarà la dotazione di memoria per la variante italiana. Honor 90 potrebbe avere 12 GB di RAM e 256 GB di storage ma non si può escludere l’arrivo anche di una variante base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

A completare la scheda tecnica ci sarà una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 66W, e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore sarà, invece, da 50 Megapixel. Il sistema operativo sarà Android 13, con interfaccia utente MagicOS 7.1.

Honor 90 sarà affiancato dall’inedito Honor 90 Lite. Lo smartphone, già confermato dal sito ufficiale italiano del brand, avrà il chip MediaTek Dimensity 6020 e un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Questo smartphone dovrebbe essere un rebrand di Honor X50i, già disponibile in Cina.