Honor 90 Lite, con la promo lancio è un best buy: costa pochissimo

Fonte foto: Honor

Una promo eccezionale per uno smartphone che è stato lanciato sul mercato da poco meno di una settimana. Stiamo parlando dell’Honor 90 Lite, un telefono medio di gamma che oggi troviamo a un prezzo davvero interessante e che lo fa diventare un best seller. Si tratta di uno dei migliori dispositivi che puoi trovare nella fascia di prezzo compresa tra i 200 e i 250€, una delle più competitive e presidiate dalle aziende. Solo fino al 9 luglio (o salvo esaurimento delle scorte) è possibile acquistarlo a un prezzo speciale grazie alla promo lancio disponibile su Amazon. Lo troviamo, infatti, con un coupon sconto che fa risparmiare ben 70€ sul prezzo di listino. In termini percentuali si tratta di uno sconto del 25% (tutt’altro che banale per un telefono uscito da meno di una settimana sul mercato).

Honor è una delle aziende che è cresciuta maggiormente negli ultimi mesi e il merito è dei dispositivi lanciati. Da quando è tornata nel mercato europeo, lo ha fatto con un ruolo da protagonista e questo Honor 90 Lite lo dimostra a pieno: schermo di grandi dimensioni con un refresh rate elevato per rendere fluido l’utilizzo quotidiano, una tripla fotocamera con sensore principale da ben 100MP (che troviamo solamente su dispositivi di una fascia molto più alta) e una batteria che supporta la ricarica veloce per avere il 100% in poco meno di trenta minuti. Un dispositivo completo e che ti assicura grandi soddisfazioni.

N.B. Per vedere il prezzo finale con lo sconto è necessario entrare nella pagina prodotto (cliccando sul banner qui in basso) e applicare il coupon del valore di 70€.

Honor 90 Lite

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Honor 90 Lite: la scheda tecnica

Honor non ha badato a mezze misure e per questo suo nuovo smartphone medio di gamma ha scelto le migliori componenti che offre il mercato. A partire dall’ottimo schermo AMOLED FullView da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Le dimensioni sono veramente big e rende il dispositivo versatile e aperto a tutti gli utilizzo. Inoltre, la tecnologia EyeCare protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu soprattutto dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore MediaTek Dimensity 6020 con a supporto ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non dovrai più preoccuparti per lo spazio a disposizione e puoi installare tutte le app che vorrai). Inoltre, se abbiamo bisogno di più potenza, grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo è possibile ottenere ulteriore 5GB di RAM virtuale per un’esecuzione più rapida delle app.

L’azienda cinese ha puntato molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 100MP. Si tratta di un obiettivo di nuovissima generazione che finora è presente solo su dispositivi che costano molto di più rispetto a questo Honor 90 Lite. La qualità delle immagini e dei video è di livello professionale, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. A completare il comparto fotografico un sensore ultra-grandangolare da 5MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP.

Chiudiamo con la batteria da 4.500mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Lo smartphone supporta anche la ricarica super rapida fino a 66W per avere il 100% di autonomia in meno di mezzora.

Honor 90 Lite, offerta lancio su Amazon: quanto costa

Una promo lancio che scade tra pochissimi giorni (il 9 luglio) e che non bisogna farsi scappare. L’Honor 90 Lite è disponibile su Amazon a un prezzo di 229,90€, con uno sconto di circa il 25% rispetto a quello di listino. Nella pagina prodotto troviamo un coupon del valore di 70€ che bisogna applicare per raggiungere il prezzo finale. Per lo smartphone si tratta logicamente del minimo storico e anche del miglior prezzo che possiate trovare. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che puoi attivare durante il check-out (riservato ai clienti Prime). La spedizione è curata da Amazon e arriva a casa tua anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito si hanno 30 giorni di tempo.

Honor 90 Lite