Honor, con lo sconto Black Friday lo smartphone top costa la metà

L’Honor 90 è in promo con uno sconto eccezionale del 53% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Minimo storico per un telefono top di gamma

Il Black Friday di Amazon continua a riservarci grandi sorprese ogni giorno e lo continuerà a fare anche nei prossimi. Se, però, siete alla ricerca di un telefono con un rapporto qualità-prezzo straordinario, questa è la promo che fa per voi. Parliamo dell’offerta disponibile per l’Honor 90, smartphone top di gamma uscito sul mercato uscito da un paio di mesi, e che su Amazon è disponibile con uno sconto unico del 53%. Inutile dire che si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, a cui si aggiungono i vantaggi riservati dal sito di e-commerce, tra cui la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2025.

L’Honor 90 è un vero smartphone top e non stiamo esagerando nella descrizione. Sebbene oggi lo paghi quanto un buon medio di gamma, ogni componente è di livello superiore, a partire dal comparto fotografico che si pregia di avere un sensore principale da ben 200 megapixel. Non finisce qui: anche lo schermo è di ottimo livello e lo dimostra la risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e il refresh rate elevato. Non manca una batteria con una lunga autonomia e una ricarica rapida.

Honor 90

Honor 90 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta è di quelle da non farsi sfuggire. Da oggi trovi l’Honor 90 in promo con un ottimo sconto del 53% che fa crollare il prezzo a solo 284 euro. Per capire la bontà della promo citiamo un ulteriore dato: il risparmio netto supera i 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità del telefono è immediata e per la consegna devi aspettare pochi giorni. I vantaggi non finiscono qui: per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Puoi decidere di acquistarlo oggi e regalarlo in vista del Natale, oppure avere due mesi a disposizione per testarlo fino in fondo. Ma difficilmente resterai deluso.

Honor 90: le caratteristiche tecniche

Da quando Honor è tornata sul mercato italiano ed europeo, i risultati sono stati ottimi e il merito è legato alla qualità dei dispositivi lanciati. Tra i migliori degli ultimi mesi c’è sicuramente l’Honor 90, telefono che ha ricevuto diversi riconoscimenti da enti terzi grazie a componenti tecniche di grande valore.

Tra queste componenti, una delle migliori è sicuramente il display. Honor ha optato per uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FullHD. Luminosità che tocca vette altissime e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni, soprattutto con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio i social. Le caratteristiche dello schermo non finiscono qui: è ottimizzato anche per non stancare troppo gli occhi dopo un utilizzo intenso. Prestazioni ottime assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen 1 accompagnato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

L’altro elemento che rende lo smartphone un vero top di gamma è il comparto fotografico. Nella parte posteriore hai un sensore principale da 200 megapixel, lo stesso presente su telefoni che costano molto di più. A supporto anche un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 50 megapixel e assicura selfie perfetti in ogni situazione. Il sistema di fotocamere si impreziosisce anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che migliorano la qualità delle foto, soprattutto di quelle scattate quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Uno smartphone completo che oggi trovi a un prezzo ridicolo.

