Honor Earbuds 3 Pro in Italia: quanto costano

Sono finalmente disponibili anche sul mercato italiano le nuove cuffie TWS Honor Earbuds 3 Pro. Con specifiche molto interessanti, questi auricolari presentano, tra l’altro, tecnologie in grado di aumentare, secondo quanto afferma la compagnia cinese, la resa delle basse frequenze fino all’11% in più.

Dal look moderno, queste cuffiette presentano driver dinamici e un particolare sistema che permette di ottenere alti più nitidi e risparmiare sui consumi. Ovviamente, il nuovo dispositivo di casa Honor conta sul sistema di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), che sulle Earbuds 3 Pro contempla ben tre modalità. Tra le ulteriori funzionalità tecniche degli auricolari, segnaliamo quelle legate all’intelligenza artificiale, l’innovativo sistema di ricarica rapida e la generosa durata della batteria. Essendo un prodotto di ottimo livello, il prezzo delle nuove Earbuds 3 Pro non è particolarmente basso.

Honor Earbuds 3 Pro: come sono

Gli auricolari Honor Earbuds 3 Pro hanno un design in-ear e presentano, all’interno di ogni gemma, un driver dinamico da 11 mm. Le cuffiette del brand cinese utilizzano anche un tweeter piezoelettrico in ceramica: una caratteristica che dovrebbe offrire più chiarezza negli alti e fa risparmiare, al contempo, sul fronte dei consumi energetici.

Come qualsiasi cuffietta di lodevole qualità, anche gli Honor Earbuds 3 Pro contano sul sistema ANC (cancellazione attiva del rumore), che produce una riduzione fino a ben 46 dB nella modalità Ultra (le modalità ANC sono tre: Ultra, Generale e Accogliente).

Gli indossabili dell’ex-brand di Huawei sono dotati anche del sistema AI Leakage Compensation, che calibra l’equalizzazione sulla base delle abitudini di ascolto dell’utente, apprese nel tempo.

I nuovi auricolari TWS Honor Earbuds 3 Pro sono anche dotati di un innovativo sistema di ricarica rapida denominato 5C, in grado di garantire due ore di utilizzo con in 5 minuti di ricarica ed raggiungere il 65% di ricarica in soli 10 minuti. Inoltre, la tecnologia 5C assicura una durata della batteria massima (in modalità standby) di 36 ore. A cui bisogna aggiungere, l’autonomia aggiunta dal case, provvisto peraltro di ricarica wireless.

Honor Earbuds 3 Pro: prezzo e disponibilità

Le nuove Honor Earbuds 3 Pro sono, quindi, delle cuffiette premium e, per tanto, hanno un prezzo premium: sono infatti disponibili in Italia al prezzo di 199,90 euro e nelle tonalità White e Gray.