Honor Magic 4 Ultimate ufficiale: nato per fotografare

Honor Magic 4 Ultimate è l’ultimo modello della gamma Honor Magic 4, da poco presentata dall’ex sub-brand di Hauwei, ora autonomo. Per la precisione, è lo smartphone che i rumor davano in arrivo con il nome di Honor Magic 4 Pro+ e, a parte il nome, gran parte delle indiscrezioni sono state confermate. Specialmente quelle inierenti il comparto fotocamere che, su questo nuovo modello, migliora ancora.

Questo nuovo dispositivo, al momento, non è in distribuzione in Italia ma presente nel solo mercato cinese. Conoscerlo, però, ci aiuta comunque a avere riferimenti sulle soluzioni tecnologiche adottate, soprattutto per avere un termine di paragone eccellente con cui confrontare i nostri prossimi acquisti. Infatti, gli appassionati di foto apprezzeranno il sistema a quattro sensori che introduce il primo obiettivo con lenti Dual Free-Form al mondo. Il che ha portato l’Honor Magic 4 Ultimate a essere al primo posto nella classifica DxOMark per la qualità delle foto che si possono realizzare con questo dispositivo.

Honor Magic 4 Ultimate: caratteristiche tecniche

A parte il comparto fotografico superiore, la scheda tecnica di Honor Magic 4 Ultimate ricalca quella del Magic 4 Pro e si fonda sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le memorie sono state calibrate per rispondere a tanta potenza: 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il display è un’altro pezzo importante del progetto e dunque è stato scelto un OLED LTPO da 6,81 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz.

Il comparto fotocamere è decisamente tra i più potenti visti fino a oggi, include anche una acquisizione di video in modalità notturna 4K e l’anteprima in tempo reale, rendendo possibile girare video molto luminosi, nitidi e vivaci in condizioni di estrema oscurità.

La prima fotocamera è un grandangolare da 50 MP con sensore da 1/1,12 pollici e un’ampia apertura di f/1,6 che offre prestazioni superiori anche con scarsa luce. La lente 8P aumenta del 37% la nitidezza al centro e del 30% ai bordi, producendo foto e video che risultano dettagliati anche a ingrandimenti molto spinti. Inoltre, grazie al rivestimento Ultra Anti-Reflection (UAR) e al filtro IRCF che taglia gli infrarossi, vengono ridotti il bagliore proveniente da fonti di luce particolarmente forti.

La seconda fotocamera è una 64 MP ultra- grandangolare con campo visivo di 126° abbinata al primo obiettivo Dual Free-Form al mondo, che risolve il problema della distorsione dell’immagine grandangolare abbinata a un rivestimento antiriflesso.

La terza fotocamera è stata pensata per ritrarre soggetti lontani: è da 64 MP periscopica con stabilizzazione ottica integrata con una gamma di zoom da 3,5x ottico a 100x digitale.

La quarta e ultima fotocamera è la 50MP Spectrum Enhanced Camera, che ha debuttato nella prima ammiraglia pieghevole di HONOR Magic V e consente di rivelare più dettagli in ambienti con situazioni di luce complesse, come in caso di nebbia.

La fotocamera per i selfie da 12 MP è dotata di filtro anti-distorsione e gira video 4K.

La connettività è ovviamente di ultima generazione: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e supporto NFC anche per i pagamenti contactless. La batteria sebbene leggermente più piccola del Magi 4 Pro, è comunque da 4.600 mAh con una ricarica cablata da 100W (50W wireless).

Il sistema operativo è Android 12, con interfaccia Magic UI 6.0

Honor Magic 4 Ultimate: prezzo

Con una scheda tecnica del genere, il prezzo di Honor Magic 4 Ultimate non può essere basso: in Cina, questo smartphone viene venduto a partire da 7.999 yuan che al cambio corrispondono a circa 1.135 euro. Una cifra astronomica per il mercato cinese, che ci lascia intuire quanto sia difficile che Honor Magic 4 Ultimate arrivi anche in Europa dove il prezzo, chiaramente, dovrebbe essere di un bel po’ più alto a causa di tasse maggiori e costi di logistica.