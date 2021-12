Honor Magic V, l'annuncio ufficiale: è uno smartphone premium

Solo una foto, per la precisione un rendering, e un nome: tanto basta ad Honor per annunciare ufficialmente che è in arrivo il suo primo smartphone pieghevole: Honor Magic V. Ma non solo, perché l’annuncio pubblicato dalla casa cinese fino a pochi mesi fa di proprietà di Huawei ci dice anche altro: sarà “flagship“.

Un termine che, di per sé, non vuol dire niente se non che il primo pieghevole di Honor sarà un telefono di fascia premium, si suppone sia nelle caratteristiche tecniche che nel prezzo. Tutte le altre informazioni ufficiali su questo modello sono rinviate a data da destinarsi, visto che Honor non ha detto quando ha intenzione di presentare il nuovo Magic V né, tanto meno, su quali mercati ha intenzione di venderlo e a partire da quando. Intorno a quel “flagship", quindi, dobbiamo girare per scremare le indiscrezioni più credibili da quelle meno attendibili.

Honor Magic V: come sarà fatto

La foto pubblicata da Honor lascia intuire che Magic V sarà un dispositivo che si piega verso l’interno, proteggendo il display pieghevole quando è chiuso.

Dalle proporzioni, però, non si può ancora dire con certezza se sarà un pieghevole “a conchiglia“, come il Samsung Z Flip3, per capirci, o “a libretto“, come il Samsung Z Fold3. Sembra, però, che non si chiuderà con il display a vista, come invece succede nel Mate X2 di Huawei.

Sembra credibile l’indiscrezione che vede il nuovo Honor Magic V dotato di un pannello interno da 8 pollici (una volta aperto) e di uno esterno da 6,5 pollici. In tal caso si tratterebbe di un pieghevole “a libretto“.

Trattandosi di uno smartphone “flagship“, come dichiara la stessa Honor, è lecito supporre che il processore utilizzato sarà il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, destinato ai top di gamma 2022. Anche perché la stessa Qualcomm ha citato Honor tra i brand che utilizzeranno il suo chip.

Honor Magic V: prezzi e disponibilità

Se “flagship" vuol dire “premium" è impossibile aspettarsi un prezzo abbordabile per Honor Magic V. Ma d’altronde nessuno degli smartphone pieghevoli attualmente sul mercato, nemmeno quelli già citati, ha un prezzo di listino sotto i mille euro.

Il fatto che Honor sia uscita allo scoperto annunciando il nome del suo primo pieghevole, però, lascia intendere che il lancio del modello sia vicino, almeno in Cina. Fare il passo successivo, cioè ipotizzare un lancio sul mercato globale entro la prima parte del 2022, sembra però azzardato.