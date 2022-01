Honor Magic V: quando arriva lo smartphone pieghevole cinese

Il nuovo anno inizia in grande stile per Honor, che ha deciso di lanciare immediatamente il suo nuovo smartphone pieghevole, che prende il nome di Honor Magic V e dovrebbe avere caratteristiche da top di gamma. Finalmente conosciamo la data di lancio per il mercato cinese, nonché qualche informazione in più sul suo design.

Il pieghevole di Honor dovrà fare del suo meglio per affrontare rivali illustri come Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, nonché Oppo Find N e Huawei P50 Pocket. Bisognerà capire se il suo prezzo sarà sufficientemente competitivo da riuscire a strappare un ampio numero di clienti ai produttori di cui sopra. Inoltre, nelle scorse settimane, l’azienda cinese ha creato aspettative piuttosto significative con dichiarazioni più o meno velate ed immagini che mettono in mostra soltanto parzialmente il suo aspetto e la configurazione delle fotocamere. Fra pochi giorni, la scheda tecnica di Honor Magic V sarà completamente svelata e sapremo quanto vale.

Honor Magic V, quando arriva

In base a quanto scritto sull’immagine teaser pubblicata dall’azienda su Weibo, Honor Magic V verrà lanciato in Cina tramite un evento che si terrà interamente online il giorno 10 gennaio.

Honor non ha rivelato alcuna informazione riguardo al suo debutto a livello globale e, se ciò avvenisse, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato di sistema operativo Android e servizi Google. Per il momento, è difficile fare ipotesi su possibili date europee, ma quasi sicuramente riusciremo ad apprendere maggiori informazioni nel corso dei prossimi giorni o dell’evento di presentazione di Honor Magic V.

Honor Magic V, com’è fatto

L’immagine teaser pubblicata da Honor è abbastanza eloquente, poiché – in un semplicissimo scatto che ritrae soltanto parzialmente lo smartphone pieghevole – ne rivela numerose caratteristiche. Intanto, viene confermato l’utilizzo di un meccanismo in stile Galaxy Z Fold3, che consente di piegare Honor Magic V orizzontalmente. Quindi, il suo design sarebbe effettivamente “a libretto”, con uno schermo interno che potrebbe avere una diagonale di 8 pollici, come trapelato in alcuni rumor dei giorni scorsi.

Altro dettaglio che salta all’occhio è la presenza di una fotocamera tripla in configurazione verticale in una delle due porzioni che costituiscono la parte esterna del dispositivo. In base a quanto dichiarato dalla compagnia, Honor Magic V dovrebbe fare uso del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Nell’altra metà del device – anche se un po’ in penombra – si nota la presenza del display esterno di cui vi avevamo parlato in precedenza. Si tratta di un pannello in configurazione punch-hole, con fotocamera selfie che svetta in posizione centrale.

Non possiamo fare altro che attendere ancora una settimana per scoprire tutti gli altri dettagli ed apprezzare Honor Magic V in tutto il suo splendore.