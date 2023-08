Honor Magic V2 arriva in Europa: ecco quando

Fonte foto: Honor

A distanza di meno di un mese dalla presentazione ufficiale in Cina, Honor Magic V2 inizia a preparare il suo sbarco anche in Europa. In queste ore, infatti, Honor ha annunciato la data di presentazione del suo nuovo pieghevole che punta a ritagliarsi uno spazio di primissimo piano sul mercato, sfidando il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 ed altri modelli come il Pixel Fold e andando a posizionarsi al vertice della gamma Honor.

Honor Magic V2: data di lancio in Europa

Il prossimo 1° settembre, a margine dell’apertura dell’IFA 2023, si svolgerà l’evento Unfold Tomorrow. Si tratta di un keynote annunciato da Honor in queste ore e già programmato per la trasmissione in streaming. L’azienda non ha rivelato alcun dettaglio in merito ai contenuti del keynote ma è evidente quale sarà il protagonista dell’evento. In occasione dell’IFA 2023 di Berlino, infatti, ci sarà il debutto europeo del nuovo Honor Magic V2.

Il pieghevole di Honor, presentato in Cina lo scorso mese di luglio, entrerà poi in fase di commercializzazione nel corso delle settimane successive, probabilmente già entro fine settembre. Per quanto riguarda il prezzo, l’unico dato disponibile in questo momento è il prezzo per il mercato cinese dove Honor Magic V2 parte da 8.999 yuan pari, al cambio attuale, a poco più di 1.100 euro. Il prezzo europeo dovrebbe essere anche molto superiore, considerando tasse e costi aggiuntivi per la logistica.

Honor Magic V2: caratteristiche tecniche

Il nuovo Honor Magic V2 è uno smartphone pieghevole a libretto (o a farfalla, come preferisce dire qualcuno) con un design simile a quello del suo principale rivale, il Samsung Galaxy Z Fold5 appena presentato da Samsung e già disponibile in Italia.

Lo smartphone di Honor ha, quindi, un display interno (da 7,94 pollici con pannello OLED LTPO, risoluzione di 2.344 x 2.156 pixel e refresh rate di 120 Hz) e un display esterno (da 6,43 pollici con pannello OLED LTPO, risoluzione di 2.376 x 1.060 pixel e refresh rate di 120 Hz).

Tra le specifiche più importanti, oltre a quelle relative agli schermi, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene affiancato da varie combinazioni di RAM e storage (a partire da 16 GB di RAM e 256 GB di storage), e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 66 W, e ricarica wireless a 50 W.

La scheda tecnica di Honor Magic V2 include anche un sensore di impronte digitali laterale. Il comparto fotografico è formato da una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel (f/1.9 e OIS), sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel (f/2.0) e sensore teleobiettivo da 20 Megapixel (f/2.4 e OIS).

Una delle principali peculiarità del pieghevole di Honor è lo spessore. Lo smartphone misura appena 4,7 mm da aperto e 9,99 mm da chiuso. Si tratta di valori nettamente inferiori rispetto al Galaxy Z Fold5 (6,1 mm e 13,4 mm) ed anche rispetto al predecessore Honor Magic VS (6,1 mm e 12,9 mm). Lo smartphone di Honor arriverà dunque sul mercato europeo forte del titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo.