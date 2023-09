Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor Magic V2, il nuovissimo foldable di Honor è stato presentato ufficialmente anche in versione Global. Un pieghevole di fascia alta, caratterizzato da dimensioni estremamente contenute, con uno spessore di appena 4,7 mm da aperto (che salgono a 9,99 mm da chiuso), dati che fanno davvero la differenza e, ovviamente, risultano nettamente inferiori al concorrente diretto il Samsung Galaxy Z Fold 5 (rispettivamente 6,1 mm e 13,4 mm).

Oltre a questo, troviamo una scheda tecnica da vero top di gamma con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e 16 GB di RAM. Honor, insomma, è più che pronta a entrare a gamba tesa nel mercato europeo dei foldable, con un dispositivo potente e dal design estremamente ricercato.

Honor Magic V2: scheda tecnica

La prima peculiarità di Honor Magic V2 sono le dimensioni con 156,7×74,0x9,9 mm (da chiuso) e di 156,7×145,4×4,7 mm (da aperto). Oltre a questo lo smartphone ha un display interno OLED LTPO da 7,94 pollici, con risoluzione QXGA+ (2.344×2.156 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display esterno è sempre un OLED LTPO da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+ (2.376×1.060 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Nessuna traccia per il mercato italiano, quindi, della versionecon 256 GB di memoria e, soprattutto, di quella con 1 TB.

Il comparto fotografico è composto da un sistema a tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) e teleobiettivo con zoom 3x da 20 MP (f/2.4) con OIS. Entrambe le fotocamere frontali (esterna e interna) sono da 16 MP (f/2.2).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, il sensore a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente, naturalmente, anche un chip per l’NFC da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. Interessante anche il comparto audio con altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida a 66 W e ricarica wireless a 50 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.2.

Honor Magic V2: disponibilità e prezzo

Il nuovissimo Honor Magic V2 arriverà in Italia nelle prossime settimane, il sito ufficiale ancora non riporta una data precisa ma, probabilmente già nei prossimi giorni saranno disponibili maggiori indicazioni, come il prezzo dell’unica versione con 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, al momento non ancora noto.