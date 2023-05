Honor Magic5 Lite, nuovissimo e sempre più scontato su Amazon

Per moltissimi utenti spendere 300 euro per uno smartphone è già troppo, ma con cifre inferiori, purtroppo, quest’anno è difficile comprare un buon telefono. Il mercato è alle stelle, l’inflazione galoppa, l’offerta è abbondante ma i prezzi non scendono se non quando i dispositivi vanno in offerta su Amazon o altri store online.

Per questo è sempre bene tenere sotto controllo le offerte disponibili, come quella attualmente in corso su Amazon per Honor Magic 5 Lite, un telefono arrivato in Italia a marzo e già oggetto di un forte sconto. Questo la dice lunga sul periodo in cui stiamo vivendo: il prezzo vero è sempre quello su strada, bisogna approfittare delle offerte.

Honor Magic5 Lite 5G – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 6/128 GB

Honor Magic5 Lite: caratteristiche tecniche

Honor Magic5 Lite ha un chip Qualcomm Snapdragon 695 5G, uno dei più usati quest’anno in fascia media, 6GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Molto bello, come spesso succede sui dispositivi Honor, il display con i bordi curvi: misura 6,67 pollici ed è di tipo OLED, la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e la luminosità di picco è di 800 nit. Il lettore per le impronte digitali è integrato nel pannello.

Il comparto fotocamere posteriore del telefono è posizionato in un’isola circolare "Matrix" a forma di anello ed è formato da tre sensori: il principale da 64 MP (f/1.8), un ultra grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un sensore macro da 2 MP (f/2.4). Nella parte anteriore dell’Honor Magic5 Lite è collocata, nel foro centrale, la fotocamera frontale da 16 MP (f/2.5) per selfie e videochiamate.

Non manca la connessione 5G, tornata sugli Honor dopo la separazione dell’azienda da Huawei. Ci sono anche le connessioni WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e NFC per pagamenti contactless e lettura delle card elettroniche.

La batteria ha una capacità super di 5.100 mAh e la ricarica è da 40W, quindi tanta autonomia e tempi rapidi per fare il pieno di elettroni. Molto interessante anche il peso, di appena 175 grammi, e lo spessore, che si ferma a 7,9 millimetri.

Honor Magic5 Lite 5G: l’offerta Amazon

Honor Magic5 Lite è un ottimo smartphone di fascia media, in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti nell’uso quotidiano. Il prezzo di listino è di 329,90 euro, un po’ alto come il prezzo di tutti gli smartphone 2023. Per fortuna c’è l’offerta Amazon, che fa scendere di parecchio il prezzo finale: ora Honor Magic5 Lite costa 269,90 euro (-18%, -60 euro).

