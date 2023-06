Acquistare uno smartphone di fascia media diventa ogni giorno più complicato e se da un lato il settore è denso di alternative più o meno interessanti, dall’altro è altrettanto vero che i rincari che hanno colpito anche l’elettronica di consumo hanno fatto lievitare i prezzi rendendo alcuni dispositivi davvero inavvicinabili.

Fortunatamente però, su Amazon è possibile cogliere al volo delle offerte molto valide come quella per Honor Magic5 Lite, uno smartphone ottimo per un utilizzo generalista che al momento è in forte sconto sul noto ecommerce. In questo modo si può portare facilmente a casa un dispositivo dalle buone caratteristiche tecniche, risparmiando anche qualcosina sul prezzo di listino e restando abbondantemente sotto la soglia dei 300 euro.

Honor Magic5 Lite – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 6/128 GB

Honor Magic5 Lite: scheda tecnica

Honor Magic5 Lite ha un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.080×2.400 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore scelto da Honor è un Qualcomm Snapdragon 695 5G a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile. Un processore ben noto al grande pubblico, che ha già fatto la sua comparsa su moltissimi degli smartphone di fascia media attualmente presenti sul mercato.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP (f/1.8), uno ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.5). Un sistema di fotocamere interessante, quello scelto dall’azienda cinese, pensato non solo per l’utente che ama puntare e scattare, ma anche per tutti coloro che da uno smartphone pretendono qualcosa più in materia di fotografia.

Le connessioni comprendono anche il 5G, tornato sugli smartphone Honor dopo che l’azienda si è separata da Huawei. Non mancano nemmeno il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e la lettura delle schede elettroniche.

La batteria è da 5.100 mAh, quindi molto capiente, con ricarica cablata da 40W, quindi abbastanza veloce. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1.

Honor Magic5 Lite: l’offerta su Amazon

Honor Magic5 Lite è uno smartphone di fascia intermedia, perfetto per l’uso quotidiano tra foto, navigazione sul web e social network. Il prezzo di listino è di 329,90 euro, non proprio basso per un dispositivo di questa categoria ma, fortunatamente, grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile acquistare Honor Magic5 Lite al prezzo scontato di 256,40 euro (-22%, -73,5 euro), una buona occasione per chi deve acquistare un nuovo telefono e cerca qualcosa che abbia performance discrete e che, chiaramente, non costi una fortuna.

