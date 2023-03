Honor Magic5 Ultimate ufficiale: caratteristiche e prezzi

Durante un evento in Cina, Honor ha alzato i veli su un nuovo modello top di gamma che si unisce alla serie Magic5, ovvero Honor Magic5 Ultimate. Questo modello ricalca le specifiche del modello di punta Honor Magic5 Pro, ufficializzato sempre in Cina la settimana scorsa, ma porta in dote alcune novità sia a livello estetico sia livello di tecnologia integrata. Il risultato è un top di gamma ancor più proiettato verso la fascia di mercato premium, come dimostra anche il prezzo di vendita cinese.

Honor Magic5 Ultimate, specifiche tecniche

Come detto l’hardware del modello Ultimate della famiglia Magic5 non si discosta dalla già potente configurazione del modello Magic5 Pro. Quindi troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui sono abbinati 16 GB di RAM LPDRR5X e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 (anche se in Italia è disponibile la versione con 12 GB di RAM e stesso capacità storage).

Il display è da 6,81 pollici, OLED LTPO, con una risoluzione pari a 1.312×2.484 pixel e un frequenza di aggiornamento variabile che arriva a 120 Hz.

Sul retro del dispositivo, in un’isola realizzata ad hoc chiamata "Star Wheel Triple Camera", sono inseriti i 3 sensori che compongono il comparto fotografico. Il principale di questi è da 50 MP, f/1.6 con stabilizzatore ottico, al quale Honor ha abbinato un ultra grandangolare sempre da 50 MP, (f/2.0) e un teleobiettivo Sony IMX858 con zoom ottico a 3,5x e digitale 100x, sempre da 50 MP (f/3.0). Per i selfie c’è un sensore frontale da 13 MP.

Chiaramente parliamo di uno smartphone con connessione 5G, Bluetooth 5.2, WiFi6 e NFC e c’è anche la certificazione IP68.

Il Magic 5 Ultimate si differenzia dal Magic 5 Pro (venduto a livello globale) per la presenza di una cover in pelle vegana disponibile in due colorazioni: Elegant Black o Burning Orange. Altra piccola differenza rispetto al suo fratello minore è nella dotazione, visto che insieme alla smartphone Honor regala anche delle cuffie con cavo pronte per essere inserite nella porta USB-C.

Honor Magic5 Ultimate: la batteria al SiC

Honor Magic5 Ultimate (ma anche il Pro destinato al mercato cinese) è poi dotato di una nuova tipologia di batteria al carburo di silicio (SiC), da 5.450 mAh differente quindi da quella inserita nel Magic5 Pro venduto a livello globale che è di 5.100 mAh.

Honor dal canto suo dichiara che la batteria al carburo di silicio è in grado di ottenere una migliora efficienza energetica (+12,8%) rispetto a una normale batteria al silicio tradizionale. E inoltre la nuova batteria è anche compatibile con la ricarica rapida a 66W.

Honor Magic5 Ultimate: disponibilità e prezzi

Honor Magic5 Ultimate è già disponibile in Cina e difficilmente verrà proposto a livello globale. Il suo costo è di 6.699 yuan, che al cambio attuale equivalgono a circa 908 euro.