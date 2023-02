Honor Magic 5 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzi

Al Mobile World Congress di Barcellona si susseguono le presentazioni ufficiali di smartphone già visti in Cina e che, adesso, sono pronti al lancio sul mercato europeo. Questa volta tocca all’Honor Magic 5 Pro, smartphone top di gamma che riassume nella scheda tecnica le tendenze per i flagship del 2023: dal processore migliore disponibile al potente comparto fotografico, senz asensori inutili da pochi MP. Il prezzo, anche lui, è da top di gamma 2023 e conferma che, purtroppo, in fascia premium quest’anno mille euro non bastano.

Honor Magic 5 Pro: caratteristiche tecniche

Il processo scelto per l’Honor Magic 5 Pro è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 12 GB di RAM (LPDDR5X) e 512 GB di storage (UFS 4.0), una configurazione ormai tipica per i top di gamma 2023 di fascia "premium".

Il display è un ampio OLED da 6,81 pollici, compatibile HDR+, e ha una luminosità di picco di 1.800 nit e i bordi curvi. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello, ed è disponibile anche il riconoscimento del viso in 3D grazie al sensore ToF posto nel notch a pillola, posizionato in alto a sinistra.

Sul retro, nella parte centrale e alta dello chassis, c’è l’evidentissima isola circolare con tre fotocamere, che Honor ha chiamato "Star Wheel Triple Camera". Questo imponente comparto fotografico è composto dal sensore principale da 50 MP, f/1.6 con OIS (lo stabilizzatore ottico), dal sensore ultra grandangolare 50 MP, f/2.0, e dal telefoto 3,5x (digitale 100x), il Sony IMX858 ancora da 50 MP, f/3.0. La fotocamera anteriore per autoritratti e videochiamate è da 13 MP.

Le connessioni di ultima generazione includono oltre al 5G, il Bluetooth 5.2, il WiFi6 e l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica rapida a 66W, mentre la ricarica wireless è da 50W.

Honor Magic 5 Pro ha ottenuto la certificazione IP68, perché resiste a polvere e acqua in modo molto buono, e la TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu dallo schermo.

Honor Magic 5 Pro: disponibilità e prezzo

L’Honor Magic 5 Pro è stato lanciato sul mercato europeo ufficialmente, dal palco del Mobile World Congress di Barcellona. Sarà disponibile anche in Italia dal prossimo maggio, ma è già possibile prenotarlo. Il prezzo, che è stato annunciato al MWC ma non compare ancora sul sito italiano di Honor, è di 1.199 euro. Si tratta di 100 euro in più rispetto al precedente Honor Magic 4 Pro, che fu presentato un anno fa con il prezzo di 1.099 euro.