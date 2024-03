Honor Magic6 Pro, fotocamere da vero cameraphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor Magic 6 Pro è il top di gamma di Honor, certificato da DxOMark con 5 etichette d’oro per le performance fotografiche, del display, della batteria e dell’audio

Fonte foto: Honor

Honor Magic6 Pro è uno smartphone di fascia alta arrivato sul mercato il 25 febbraio, confermandosi sin da subito come uno dei prodotti più interessanti di questa stagione.

Non solo per la scheda tecnica di altissimo livello, dove spicca certamente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e un comparto fotografico da vero cameraphone, ma anche perché ha ottenuto il benestare di DxOMark che gli ha conferito ben cinque etichette d’oro, lodando il lavoro di Honor per quanto riguarda le performance delle fotocamere (sia le posteriori che l’anteriore), la batteria, la qualità del display e il comparto audio.

Honor Magic6 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – Versione 12/512 GB

Honor Magic6 Pro: le fotocamere

Per quanto riguarda il comparto fotografico, una delle peculiarità di questo smartphone, è importante sottolineare la presenza di due etichette d’oro DxOMark 2024: per i selfie e per le fotocamere posteriori di qualità superiore.

Sul retro di questo device troviamo tre fotocamere: la principale da 50 MP (f/1.4 – f/2.0) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare di nuovo da 50 MP (f/2.0) e un teleobiettivo periscopico da ben 180 MP (f/2.6) con zoom ottico 2,5x e zoom digitale 100x con OIS. Di tutto rispetto anche la fotocamera frontale da 50 MP (f/2.0).

Specifiche tecniche di altissimo livello, con Honor che promette scatti impeccabili in qualsiasi condizione di illuminazione, inclusa la modalità notturna. Meritano una menzione a parte i selfie che, come testimoniato anche dall’etichetta d’oro DxOMark 2024, sono davvero ottimi, con tanti dettagli, una grande nitidezza e una gamma cromatica che, dai primi test effettuati, si dimostra ben al di sopra della media.

Honor Magic6 Pro: il giudizio di DxOMark

Oltre alle fotocamere, anche altri aspetti di Honor Magic6 Pro sono piaciuti a DxOMark. In particolare la prestigiosa azienda francese, specializzata nei test approfonditi di smartphone e dispositivi fotografici, mette in luce alcuni "pro" di Honor Magic6 Pro:

Qualità del display a tutto tondo

Eccellente gestione del movimento del display

Eccellente qualità dei video HDR con poca luce

Qualità foto-video impressionante per la fotocamera frontale

Eccellente registrazione e riproduzione dei video

Ottima riduzione del rumore del vento e ottimo zoom audio

Eccellente autonomia, fino a 3,5 giorni con uso moderato

Tempi di ricarica cablata molto veloci

DxOMark, però, ha messo in luce anche alcuni "contro":

Viraggio del colore se si inclina lo schermo

Distorsione audio durante la riproduzione

Leggera distorsione se si registrano concerti live

Stabilizzazione della fotocamera frontale non stabile

Honor Magic6 Pro: prezzo e disponibilità

Honor Magic6 Pro è disponibile sito ufficiale dell’azienda cinese e su Amazon (tramite venditori di terze parti) in due colorazioni: Epi Green e Black, al prezzo suggerito di 1.299,90 euro. Per chi acquista sul sito riceverà in omaggio anche la cover e il caricatore Honor SuperCharge da 100W.

