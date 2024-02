Dal nostro punto di vista però, nonostante il suo nome, quello che manca è un po' di magia, quella sensazione di proiezione verso il futuro che invece sono riusciti a darci sia Galaxy S24 che Pixel 8 : la speranza è che questo dettaglio possa essere aggiunto in un futuro molto grazie agli aggiornamenti del suo sistema operativo, ma non possiamo darlo per scontato.

In realtà, l'azienda che è nata dalle ceneri di Huawei ha saputo migliorare in chiave evolutiva un dispositivo già molto completo, aggiungendo quei pochi particolari in grado di fare la differenza, soprattutto per quanto riguarda display, fotocamera e batteria.

A differenza di precedenti edizioni, nella confezione non è inclusa una custodia protettiva, elemento che Honor aveva precedentemente fornito in alcuni dei suoi pacchetti di vendita. Le misure della scatola sono estremamente ridotte.

Scheda tecnica e design VOTO: 8.5

L'Honor Magic6 Pro rappresenta un'evoluzione moderata rispetto al suo predecessore, l'Honor Magic5 Pro. Questo modello si distingue in particolare per un design innovativo del comparto fotocamera, evidenziando una decisione audace in termini di stile.

Il design del retro spicca per essere più marcato, con una finitura che evoca il quadrante di un orologio, risultando esteticamente piacevole o invadente a seconda dei gusti personali. A noi personalmente convince.

Un ulteriore elemento di spicco è l'impiego di pelle sintetica per la colorazione del modello che abbiamo testato, una scelta che troviamo particolarmente accattivante.

L'Honor Magic6 Pro si distingue anche come uno dei pochi dispositivi di fascia alta a mantenere uno schermo curvo con un design simmetrico, offrendo un aspetto coerente sia frontalmente che sul retro. Questa simmetria è affascinante, sebbene il design generale dello smartphone non brilla per unicità: il modulo centrale circolare della fotocamera è un elemento stilistico già visto in dispositivi di marche come Huawei, OnePlus e realme, suggerendo una popolarità in alcuni mercati.

Dal punto di vista tecnico, l'Honor Magic6 Pro ha un peso di 225 grammi e dimensioni di 162.5 x 75.8 x 8.9 mm, risultando un dispositivo dalle dimensioni importanti ma ben bilanciato.

Nella parte bassa troviamo lo slot per due SIM, mentre in quella alta si trova la porta per i raggi infrarossi e su entrambe i lati gli altoparlanti per l'audio stereo. I comandi per il volume e il pulsante di accensione sono posizionati sul lato destro del dispositivo.

Il lettore di impronte digitali è integrato sotto lo schermo ed è di tipo ottico, una soluzione meno avanzata rispetto ad altri dispositivi di punta che adottano tecnologie a ultrasuoni, più veloci e accurate.

L'Honor Magic6 Pro vanta specifiche tecniche di rilievo come il wifi 7, il bluetooth 5.3, e una porta USB-C 3.1 che supporta anche lo standard DisplayPort per il collegamento a monitor esterni.