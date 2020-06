Honor Play 4e in arrivo, smartphone lowcost con tre fotocamere

Con l’attenuarsi della pandemia in Cina, i produttori hanno ricominciato a pieno ritmo a presentare smartphone. Una delle aziende più attive è Honor, che ha annunciato sul proprio profilo ufficiale su Weibo (social molto utilizzato in Cina) l’arrivo del Play 4e. Si tratta della versione lowcost ed entry level dell’Honor Play 4 e Honor Play 4 Pro 5G, presentati qualche mese fa e che rappresentano gli smartphone di punta per l’azienda cinese.

Il nuovo smartphone, invece, è un entry-level di fascia medio-bassa, pensato per un pubblico che non è alla ricerca del dispositivo con le migliori prestazioni, ma di uno smartphone che costi poco, ma che assicuri delle buone prestazioni. E la scheda tecnica già anticipata da Honor va proprio in questa direzione: il Play 4e monta il chispet Kirin 710F, presente sulla maggior parte dei dispositivo medio di gamma lanciati nell’ultimo periodo da Huawei e Honor, supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Le caratteristiche dell’Honor Play 4e

Per chi vuole uno smartphone affidabile, a un buon prezzo e con una batteria che garantisce di arrivare a fine giornata senza patemi, l’Honor Play 4e è perfetto. Ci troviamo di fronte a un medio di gamma che monta un chipset molto utilizzato dall’azienda cinese: il Kirin 710 F. La memoria interna è da 128GB, con la possibilità di espanderla con una microSD. Lo schermo è da 6,39 pollici, caratterizzato da un foro in alto a sinistra. Stesso design già visto su Honor Play 4.

Nella parte posteriore trovano posto tre fotocamere poste in verticale: il sensore principale è da 13 Megapixel, supportato da un obiettivo grandangolare da 16 Megapixel e da un sensore per la profondità di campo. Non saranno obiettivi da top di gamma, ma assicurano scatti di buona qualità.

La batteria è da 4000 mAh e permette di arrivare a fine giornata senza nessun tipo di problemi. Presente anche il supporto alla ricarica rapida.

Prezzo Honor Play 4e

Per il momento l’azienda cinese non ha voluto anticipare il prezzo, ma sarà sicuramente una delle caratteristiche principali. E vedendo la scheda tecnica, molto probabilmente l’Honor Play 4e costerà meno di 200 euro. All’inizio verrà lanciato in Cina e poi dovrebbe arrivare anche sul mercato italiano.