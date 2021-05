Honor Play 5 ufficiali: tre medi diversi dal solito

In attesa di capire se Honor, uscita di recente dal gruppo Huawei, tornerà a vendere i nuovi prodotti sul suolo europeo, possiamo intanto scoprire le novità presentate dall’azienda in Cina con la speranza che Europa e Honor tornino presto a fare rima, se non altro perché la concorrenza stimola tutti i produttori a far meglio.

Honor ha ufficializzato la famiglia Play 5, composta da tre smartphone: Honor Play 5 5G, Honor Play 5T e infine Honor Play 5T Life che in realtà era già ufficiale da fine aprile. Il design dei tre, al netto delle colorazioni differenti e di qualche dettaglio, è quasi identico e non lo si ricorda per originalità. La superficie frontale è contraddistinta da un notch a goccia e da un display che occupa quasi tutta l’area a disposizione: le cornici intorno sono piuttosto ottimizzate, ma come avviene anche su buona parte della concorrenza quella inferiore è percettibilmente più ampia delle altre. Ecco Honor Play 5 5G, Honor Play 5T e Honor Play 5T Life in dettaglio.

Caratteristiche e prezzi di Honor Play 5 5G

Honor Play 5 5G ha un ampio display da 6,53 pollici di tipo OLED con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e supporto ad HDR 10. Al di sotto opera un chip MediaTek Dimensity 800U octa core da 2,4 GHz di frequenza massima affiancato da 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di memoria interna.

La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel, mentre il posteriore ospita il flash LED e quattro sensori: il principale da 64 megapixel, l’ultra grandangolare da 8 megapixel e infine due sensori da 2 megapixel ciascuno per macro e rilevazione della profondità di campo.

Lato connettività ci sono supporto al 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1 Low Energy, Wi-Fi b/g/n, USB-C, GPS, NFC, ingresso per il jack audio da 3,5 mm mentre il lettore di impronte digitali è posto sotto al display. L’interfaccia utente è la Magic UI 4.0 basata su Android 10.

Ad una capacità della batteria lontana dai riferimenti – 3.800 mAh – fa da contraltare la ricarica rapida da ben 66 watt di potenza massima, che consente di recuperare energia in un batter d’occhio.

Tre le colorazioni previste: Titanium Silver, Midnight Black e Icelandic Fantasy. Dimensioni di 161,6 x 74,8 × 7,96 mm, mentre il peso è di 179 grammi. Infine i prezzi: si parte dai 260 euro circa al cambio attuale per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage per finire sui circa 290 euro per la 8+256 GB.

Caratteristiche e prezzi di Honor Play 5T

Niente connettività 5G per Honor Play 5T che tuttavia è il prodotto più economico dei tre. Il display da 6,51 è un LCD IPS con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), mentre al di sotto opera un chip Unisoc T610 Octa Core da 1,8 GHz di potenza massima con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Fotocamera frontale da 5 megapixel, dietro ce ne sono invece tre: la principale da 13 MP, la ultra grandangolare da 5 MP e infine una da 2 MP per la profondità. Il lettore di impronte digitali è sul retro mentre la connettività vede Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, USB-C, GPS, ingresso per il jack audio da 3,5 mm. L’interfaccia utente è la Magic UI 4.0 basata su Android 10.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 22,5 watt. Dimensioni e peso: 163,9 x 75,79 x 8,95 mm e 198 grammi. Tre le colorazioni offerte: Titanium Silver, Aurora Blue, Midnight Black. Prezzo, al cambio attuale, molto basso: poco più di 150 euro per portarne uno a casa.

Caratteristiche e prezzi di Honor Play 5T Life

La scheda tecnica di Honor Play 5T Life ricalca sotto molti aspetti quella di Honor Play 5T.

Le differenze riguardano un display più ampio da 6,6 pollici, la presenza di una fotocamera macro da 2 megapixel che eleva il totale dei sensori a quattro, il SoC differente, che in questo caso è un Mediatek Helio P35 da 2,3 GHz e la memoria, che passa a 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile con microSD.

Infine le dimensioni, che passano a 165,2 x 76 x 9,2 mm per 191 grammi di peso, e le colorazioni: Magic Night Black, Aurora Blue. Prezzo fissato all’equivalente di 165 euro.