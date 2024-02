Honor svela nuovi notebook: c'è il MagicBook Pro 16 con Intel Core Ultra

Fonte foto: Honor

In occasione del Mobile World Congress 2024, Honor ha svelato le ultime novità della sua gamma di notebook Windows. La novità principale è rappresentata da Honor MagicBook Pro 16, dotato di un processore Intel Core Ultra, per sfruttare al meglio l’AI, oltre che di una scheda video dedicata NVIDIA. Da segnalare anche il debutto del nuovo Honor MagicBook X 16 2024, un refresh della versione 2023 destinato a diventare l’entry level della gamma.

MagicBook Pro 16 2024: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Honor MagicBook Pro 16 è una delle novità più interessanti per il settore dei notebook Windows dell’edizione 2024 del Mobile World Congress. Si tratta di un notebook con display da 16 pollici, dotato di pannello in 16:10 con risoluzione 3K (2.072 x 1.920 pixel), refresh rate massimo di 165 Hz e luminosità massima di 500 nit.

Sotto la scocca ci sono, però, gli elementi più interessanti. Il notebook di Honor, infatti, è dotato del processore Intel Core Ultra 7 155H, dotato di 16 core, con 6 core Performance, 8 core Efficient e 2 core Low Power Efficient, oltre che di una GPU Intel Arc integrata e, soprattutto, di una NPU, per la gestione delle funzionalità AI. La presenza di questo processore ha spinto Honor a utilizzare lo slogan “New Era of AI PC” per accompagnare la presentazione del suo MagicBook.

Le novità non finiscono qui: oltre al processore Intel Core Ultra, infatti, il nuovo notebook di Honor integra una scheda video dedicata, la NVIDIA RTX 4060. Si tratta di un modello di fascia media che viene utilizzato da diversi notebook da gaming da più di 1.000 euro.

La presenza della scheda NVIDIA garantirà al nuovo Honor MagicBook Pro 16 una marcia in più per tutte le attività grafiche, sia in termini di produttività che per il gaming (con la possibilità di utilizzare il sistema di upscaling DLSS 3 di NVIDIA per sfruttare al meglio il pannello 3K).

A completare le specifiche ci saranno varie combinazioni di RAM e storage (fino a 32 GB di RAM e 1 TB di SSD) oltre a una batteria da 75 Wh (Honor dichiara un’autonomia, tutta da verificare, di 12 ore. Come per gli altri PC di Honor ci sarà anche l’integrazione con smartphone e tablet dell’azienda, dotati di MagicOS 8.0 o versioni successive. La dotazione di porte comprende una Thunderbolt 4, una USB-C 3.2 Gen 2, una HDMI e un jack da 3,5 mm.

Il nuovo Honor MagicBook Pro 16 sarà distribuito, prima in Cina e poi in Europa, a partire dal secondo trimestre del 2024. Per il momento, non sono ancora stati ufficializzati i prezzi.

MagicBook X 16 2024: caratteristiche e prezzo

C’è una seconda novità per la gamma di notebook dell’azienda: oltre al nuovo modello Pro, infatti, debutta anche Honor MagicBook X 16 2024, un aggiornamento del modello 2023, già disponibile in Italia. La scheda tecnica è molto simile al modello 2023, includendo un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e rapporto tra le dimensioni di 16:10 oltre al processore Intel Core i5-12450H, affiancato da 8/16 GB di RAM e da 512 GB di SSD.

Rispetto alla versione 2023, però, il nuovo Honor MagicBook X 16 2024 è più leggero (1,68 chilogrammi invece di 1,75 chilogrammi), conservando, però, la scocca in alluminio. Questa maggiore leggerezza, però, si accompagna a una batteria più piccola (42 Wh contro 60 Wh) oltre che alla perdita del sensore di impronte digitali e della retroilluminazione della tastiera.

Questi compromessi potrebbero tradursi in un prezzo particolarmente aggressivo. Il modello 2023, infatti, costa 899 euro di listino mentre la versione 2024 potrebbe essere proposta a un prezzo decisamente più basso. Il nuovo Honor MagicBook X 16 2024 dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del secondo trimestre del 2024.