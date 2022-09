Honor Watch GS3 mai così conveniente: il prezzo è crollato

Trovare uno smartwatch che si adatti anche alle esigenze più disparate non è affatto complesso. Il mercato è saturo di modelli di ogni tipo e pensati per rispondere anche alle necessità più "estreme". Il design, però, non sempre consente di indossarli nella vita di tutti i giorni, specie se si è chiamati a partecipare a eventi o appuntamenti mondani.

L’Honor Watch GS3 unisce linee eleganti a una lunga serie di funzionalità che vi consentiranno di monitorare stato di salute e allenamenti con il minimo sforzo. Disponibile in offerta al minimo storico su Amazon, lo smartwatch del produttore cinese è infatti dotato di sensori avanzati in grado di rilevare con grande precisione i nostri movimenti e la frequenza cardiaca. In questo modo si potranno monitorare i progressi fisici e scoprire anomalie nel nostro stato di salute.

Honor Watch GS3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sottile e leggero, l’Honor Watch GS3 è ottimizzato per il monitoraggio dello stato di salute di chi lo indossa. Grazie al sensore di frequenza cardiaca a 8 canali e al supporto dell’intelligenza artificiale a doppio motore, infatti, lo smartwatch del produttore cinese è in grado di rilevare con grande precisione i battiti e rilevare eventuali anomalie. Il sensore SpO2 consente invece di rilevare il livello di ossigenazione del sangue e ottenere così preziose informazioni sul nostro apparato respiratorio.

Tutti questi dati e queste informazioni sono poi utilizzate per tracciare in maniera precisa e puntuale le nostre sessioni di allenamento. Grazie alle funzioni fitness, infatti, lo smartwatch cinese in offerta su Amazon supporta oltre 100 modalità di allenamento, incluse 85 modalità personalizzate e 10 modalità di allenamento professionale. Sarà dunque sufficiente portarlo al polso per rilavare automaticamente le performance dei nostri allenamenti (corsa, nuoto, ciclismo o yoga fa poca differenza) e valutare i progressi direttamente sullo schermo AMOLED da 1,43 pollici o grazie all’app per smartphone.

Sincronizzando l’Honor Watch GS3 con il telefonino, infatti, sarà possibile accedere a tutti i dati e le informazioni rilevate dai sensori ed "espandere" le funzionalità smart a disposizione. Sarà così possibile rispondere e fare chiamate direttamente dallo schermo dello smartwatch, oppure inviare messaggi attraverso le app di messaggistica istantanea. Non solo: lo smartwatch permette di gestire la riproduzione musicale, accedere a notizie sempre aggiornate e molto altro ancora.

La batteria a lunga durata, poi, assicura un’autonomia più che interessante. Con scenari di utilizzo tipici, la batteria dura fino a 14 giorni (30 ore con utilizzo continuativo del GPS) e, grazie alla ricarica veloce, non si correrà il rischio di restare senza il proprio "coach" da polso. Saranno infatti sufficienti appena cinque minuti per avere carica a sufficienza per un giorno di utilizzo.

Honor Watch GS3, il prezzo mai così basso: sconto Amazon

Lo smartwatch del produttore cinese è disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza al prezzo più basso di sempre. Grazie allo sconto del 27% garantito dal colosso dell’e-commerce, l’Honor Watch GS3 costa 159,90 euro, con un risparmio di 60 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Honor Watch GS3, smartwatch con display AMOLED da 1,43 pollici con funzioni fitness e monitoraggio dello stato di salute