Xiaomi, lo smartwatch top a prezzo mini: non è mai stato così conveniente

Quando si deve scegliere uno smartwatch non si dovrebbe essere costretti a scendere a compromessi tra funzionalità hi-tech e stile. Lo Xiaomi Watch S1, ad esempio, offre il massimo in tema di prestazioni coniugandolo a un design ricercato che ammicca a quello degli orologi analogici del passato. Per poterlo acquistare spedito e venduto direttamente da Amazon, basta cliccare su questo link.

Capace di monitorare autonomamente attività di allenamento e i parametri vitali più importanti, lo smartwatch del produttore cinese è un preziosissimo rimpiazzo del tuo smartphone grazie alle varie funzionalità smart che mette a disposizione. Un dispositivo completo e versatile, caratterizzato da un design elegante. E oggi disponibile a un prezzo mai visto prima: lo sconto top garantito da Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico.

Xiaomi, lo smartwatch top mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Comprare lo Xiaomi Watch S1 non è mai stato così conveniente come oggi. Lo smartwatch del produttore cinese è disponibile su Amazon con uno sconto del 26% sul prezzo di listino, garantendo un risparmio in doppia cifra. Comprandolo oggi lo paghi 184,32 euro contro i 249,99 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: ben 65 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Xiaomi Watch S1 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto a colpo d’occhio. I punti di forza dello Xiaomi Watch S1 sono immediatamente visibili non appena lo metti al polso. Lo smartwatch cinese monta un display AMOLED HD da 1,43 pollici (risoluzione 466×466 pixel, con una densità di 326 ppi), capace da garantire un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità (anche se esposto alla luce diretta del sole). A proteggerlo troviamo un vetro zaffiro che lo rende resistente a graffi e cadute.

Non che la scheda tecnica dello Xiaomi Watch S1 sia da meno, rispetto al display. Nella cassa in acciaio inossidabile trovano spazio diversi sensori di movimento e di monitoraggio dello stato di salute che permettono di registrare automaticamente allenamenti e parametri vitali. Lo Xiaomi Watch S1 è così in grado di registrare oltre 110 modalità di allenamento senza che sia necessario un tuo intervento, mentre i sensori biologici misurano il battito cardiaco e il livello di ossigenazione del sangue 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I dati sono poi consultabili sia dallo schermo dello smartwatch, sia dall’app per smartphone. Potrai facilmente valutare l’efficacia del programma di allenamento, avendo sempre a portata di mano informazioni sullo sforzo compiuto, i progressi registrati e molto altro ancora.

Una volta sincronizzato con lo smartphone, poi, ne prende (quasi totalmente) il posto. Potrai controllare la riproduzione musicale, effettuare e ricevere chiamate via Bluetooth, leggere le notifiche delle app di messaggistica e della posta elettronica, fare pagamenti contactless e molto altro ancora.

Il tutto senza doverti minimamente preoccupare della ricarica. La batteria a lunga durata assicura un’autonomia di 12 giorni in modalità di utilizzo tipico. Impostando, invece, la modalità risparmio energetico potrai indossare il tuo smartwatch per ben 24 giorni senza doverlo ricaricare.

