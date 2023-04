HP, la stampante non è mai stata così conveniente: offerta top

Spesso e volentieri le sottovalutiamo, quasi ignorandole. Le stampanti, invece, sono tra le periferiche informatiche più utili, tanto in casa quanto in ufficio. Per questo motivo, se siete alla ricerca di una nuova stampante per casa, l’offerta top di oggi su Amazon è una di quelle da non farsi scappare a cuor leggero.

Economica, compatta ed estremamente versatile, la stampante HP OfficeJet Pro 6230 è la scelta ideale sia per chi stampa poche pagine in casa, sia per piccoli uffici alla ricerca di una soluzione funzionale alle loro necessità. Infatti, nonostante si tratti di una stampante a getto d’inchiostro è in grado di stampare quasi 30 pagine al minuto, assicurando allo stesso tempo una qualità di stampa eccellente. E grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, costa pochissimo: il prezzo è sceso sotto i 60 euro.

HP OfficeJet Pro 6230, stampante a getto d’inchiostro con Wi-Fi

HP OfficeJet Pro 6230 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile e completa, la HP OfficeJet Pro 6230 è perfetta per esaudire ogni tua esigenza di stampa casalinga, e non solo. Nonostante le dimensioni compatte, infatti, la stampante a getto d’inchiostro del produttore statunitense è progettata per supportare anche grandi carichi di stampa. Pronta a stampare in una manciata di secondi (la prima pagina viene stampata in meno di 20 secondi), ha performance di una stampante laser: 29 pagine al minuto in bianco e nero e 24 pagine a colori.

Insomma, una pagina in meno di tre secondi con una qualità di stampa eccellente. La risoluzione 600×1200 dpi, infatti, assicura una ricchezza di dettagli insospettabile: potrete stampare documenti testuali, presentazioni e foto senza preoccuparvi della resa finale.

Sul fronte delle funzionalità, poi, la stampante HP in offerta su Amazon ha poco da invidiare anche a dispositivi decisamente più costosi. Oltre a stampare in bianco e nero, scala di grigi e a colori (quadricomia), è in grado di imprimere fino a 16 pagine per foglio (delle miniature, ovviamente), di stampare fronte retro e in modalità opuscolo e orizzontale/verticale. Grazie alla connettività Wi-Fi, poi, potrete stampare da ogni dispositivo connesso alla stessa rete senza fili: da PC, tablet e smartphone.

HP, la stampante costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, il prezzo è un altro dei punti di forza della HP OfficeJet Pro 6230. Merito di uno sconto che dimezza (quasi) il prezzo di listino e lo fa scendere al minimo storico. La HP OfficeJet Pro 6230 è infatti disponibile con un ribasso del 48%, con il prezzo che passa da 114,90 a 59,90 euro. Il risparmio è considerevole: 55 euro per una delle stampanti a getto d’inchiostro più versatili ed efficienti oggi in commercio.

