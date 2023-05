HTC torna con un nuovo smartphone: U23 Pro 5G

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Dopo aver messo da parte per un po’ di anni gli smartphone, concentrandosi sui visori per la realtà virtuale e aumentata, HTC sembra pronta a tornare in questo mercato. La notizia è ufficiale e arriva dal profilo Twitter dell’azienda taiwanese che annuncia l’imminente uscita della nuova serie HTC U23 il prossimo 18 maggio.

Sembra che la nuova serie debba essere declinato in tre versioni i cui nomi di modello sono 2QC9100, 2QC9200 e 2QCB100. Ma non si conoscono ancora nel dettaglio tutte le specifiche tecniche. Per ora emerge qualche informazione circa l’HTC U23 Pro 5G che dovrebbe essere posizionato, almeno secondo le prime indiscrezioni, in fascia media a dispetto del nome "Pro", che lascerebbe pensare ad un posizionamento da top di gamma.

La serie U di HTC un tempo era formata dai top di gamma dell’azienda ma l’ultimo dispositivo di questa serie ad essere considerato tale è stato l’HTC U12+ lanciato nel 2018. Successivamente, nel 2020 è stato presentato l’HTC U20 5G con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 765G, quindi un dispositivo di fascia media. Medesima sorte potrebbe toccare anche al nuovo HTC U23 Pro 5G: nome altisonante, ma chip di fascia media.

HTC U23 Pro 5G: come sarebbe

Al momento le specifiche tecniche sono solo ipotizzate e si vocifera il SoC scelto per l’HTC U23 Pro 5G debba essere il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 un paio di gradini sotto l’attuale chipset top di gamma Snapdragon 8 Gen 2. Le memorie disponibili almeno per questa versione, sarebbero 8 GB di RAM e 256 GB di storage, non è noto ancora se lo spazio di archiviazione sarà espandibile con scheda microSD.

Ignota per ora la diagonale del display AMOLED che sembra debba avere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sulla parte superiore del telefono trova posto, però, il jack da 3,5 mm.

Il comparto fotografico conterebbe su un sensore principale da 108 MP, almeno sull’HTC U23 Pro 5G. La batteria sarebbe da 4.600 mAh mentre resta ancora ignota la potenza di ricarica.

HTC U23 Pro 5G: disponibilità

L’azienda taiwanese aveva messo da parte la produzione degli smartphone dopo aver accumulato ingenti perdite proprio in questo settore, tanto che parte della divisione è stata venduta a Google.

Si è dedicata perciò alla produzione di visori e hub per la gestione da remoto di dispositivi Smart (IoT) con marchio Vive, allo sviluppo del Viverse sul metaverso di Meta e di smartphone di fascia medio bassa come l’HTC Desire 22.

Dall’ultimo modello top di gamma portato sul mercato, cioè l’HTC 12+ presentato nel 2018 sono passati 5 anni, troppi per tutti e soprattutto nel mondo della tecnologia. Per quanto riguarda la nuova serie HTC U23 Pro 5G a questo punto, diventa difficile ipotizzare sia il prezzo che i mercati di distribuzione. Per avere qualche risposta, però, dobbiamo aspettare appena 3 giorni.